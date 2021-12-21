Василий Браташ: "Я всю жизнь занимаюсь тем, что нравится"

Самарский цирк за вековую историю переживал непростые ситуации: пожар, реконструкции, становление рынком. Сейчас он носит имя знаменитого "солнечного клоуна" Олега Попова. Как молодые артисты сегодня относятся к традициям, почему происходит смена амплуа, чем отличается цирк от шоу - об этом рассказал бывший директор Самарского цирка, артист с большим послужным списком, художник-график Василий Браташ, усилиями которого в 2003 году здание приобрело свой привычный "клетчатый" вид.
- Василий Юрьевич с чего началось ваше увлечение цирком?
- Во времена моего детства особой альтернативы цирку и не существовало. Была, например, филармония, где дяденьки играли на скрипках, но мне это неинтересно. А в парке имени Горького, нынешнем Струковском саду, стояло летнее шапито, куда меня приводили ребенком. В цирке я видел какой-то волшебный мир и стал бегать за кулисы этого шапито.
- Какие были фантазии о цирковой жизни, которые оказались правдой?
- Такая обыденность была кругом. Куйбышев - город рабочих, серый, грязный. А там планета радости! Цирковые люди казались "как из космоса". Все светится, красивые женщины, клоуны с "носами" - все такое яркое, необычное.
- Трудно ли давалась жизнь в дороге?
- Я привык к дороге буквально на второй день моих первых гастролей в Тюмень. Мне нравилась юношеская романтика, как в книгах о путешественниках. Оседлый образ жизни - не для меня. Россию я объездил практически всю и много где был на гастролях.
- Какое соотношение существует между цирковыми артистами из династий и без них?
- В "старом цирке" примерно половина артистов была из династий, а половина - так называемые пришлые. А позже начался переход многих из спорта в цирк. Такой был период, что цирк казался сильнее спорта.
- Внутри труппы было особое отношение к "пришлым"?
- Когда принимают в цирковую семью, не делят на тех и других. Есть понятие "цирковой". У всех один быт и одна жизнь. Принимают всех и сразу с открытой душой. Меня, еще молоденького мальчика, оберегали, всячески направляли, заставляли репетировать, чтобы карьера моя не заканчивалась на конюшне.
- Можете рассказать, как у вас происходила смена амплуа?
- Моя первая специальность - конюх. Создатель школы верховой езды Даниил Борисович Барон, у которого я работал, приобщал всех молодых парней с конюшни к репетициям, чтобы у них были цель и развитие.
После травмы я работал служителем манежа - униформистом, был ассистентом воздушного номера, затем гимнастом, потом акробатом с подкидными досками, финал моей карьеры - клоун.
- Какие цирковые традиции вы можете назвать?
- Весь "старый цирк" - от входа до купола - основан на традициях. Нельзя сидеть спиной к манежу, нельзя грызть семечки, нельзя переходить дорогу артисту перед выходом в манеж, а на конюшне громко разговаривать... Есть особые правила поведения и передвижения по цирку. Однако многое из этого уже кануло в Лету, ведь молодые артисты традиций не знают и не соблюдают. Называть это анахронизмом - их право. Но без традиций прошлого настоящего не бывает.
- Артист цирка должен тонко чувствовать публику как психолог?
- Зависит от жанра. Работа со зрителями бывает у клоунов и иллюзионистов, им нужно понимать и чувствовать атмосферу. А если ты исполнитель в групповом номере - акробат или воздушный гимнаст, - то не обязательно.
- Кто был вашим наставником?
- Дрессировке лошадей меня обучал Даниил Борисович Барон, позже я учился у таджикского коллектива. Акробатом меня делал легендарный народный артист Владимир Владимирович Довейко. Режиссер Александр Дмитриевич Калмыков помогал мне с репетициями и сценариями - участвовал в становлении меня как клоуна.
В какой-то степени фигурой отца для меня был Мстислав Михайлович Запашный, дядя Эдгарда и Аскольда, который как генеральный директор Росгосцирка спустя время после моего ухода предложил мне вернуться.
- Как получилось, что вы заняли должность директора Самарского цирка?
- Вместе с Мстиславом Запашным в 2003 году мы приехали в Самару. Здание цирка находилось в безобразном состоянии - там был рынок. Необходимо было менять директора. Я решил попробовать спасти цирк в родном городе и совмещать должности директора Самарского цирка и заместителя генерального директора цирка в Москве.
График "неделя там - неделя тут" привел к инсульту. После восстановления я решился остаться в Самаре, где и проработал директором цирка шесть лет.
- В чем, по вашему мнению, различие между "цирком старым" и цирком современным?
- Всему миру нравится "Цирк дю Солей", но это шоу. В современных шоу исключены личности актеров, там даже фамилии не пишут, у них есть только исполнители. В шоу - свет, хлопушки, костюмы, но в большей степени должен преобладать трюк.
А цирк - это уникальность. Никулин, Попов, Карандаш, Филатов - эти имена у людей на слуху. У советского и российского цирка была и есть такая особенность, как актер.
- Как проявлялось ваша склонность к живописи во время работы в цирке?
- Когда мы с Александром Дмитриевичем Калмыковым занимались постановками, я в целях экономии сам рисовал эскизы декораций. Мне нравилось их придумывать и раскрашивать, позже это легло в основу моей графики. Я всю жизнь любил Пикассо, Дали и очень уважал сюрреалистов.
- Что находит отражение в вашем творчестве?
- Я стараюсь избегать работ, связанных с цирком, не хочется уходить в такую банальщину, как собачки и клоуны с "носиком". Цирк очень сочетаем с сюрреализмом, но я не хочу спекуляции на образах.
- Какие основные принципы вы соблюдаете в графике?
- Мне нравится лаконичность, когда достаточно черного, синего и красного на белом листе. Я стараюсь себе не объяснять эти чувства меры, стиля, пластики - не задумываюсь над ними. Это удел искусствоведов - рассказывать такое о моих рисунках, чего я и не предполагал. Это же классно, когда ты задел зрителя и он видит что-то свое.
- Ваше отношение к искусству и работе на заказ?
- Моя единственная художественная работа на заказ - картина на 50-летие телеведущего Эрнеста Мацкявичуса. Я почитал истории о нем, узнал, что он любит. Сделал работу, где именинник стоит с гитарой, а на фоне его любимые исторические личности - Че Гевара и Хемингуэй. Ему понравилось, и он повесил картину в своем кабинете. "Искусством на заказ" я всю жизнь занимался в цирке.
- Почему выставку картин в 2017 году вы показывали в Японии? Как вас приняли?
- Японцам пришелся по вкусу мой стиль и сама серия работ, которая была навеяна воспоминаниями о путешествии по этой стране. Мне нравятся японская лаконичность, принципы сохранения традиций и их философия жизни. Они тогда скупили всю серию.
- У кого из знаменитых людей есть в коллекции ваши работы?
- Покупали менеджеры для коллекции Барака Обамы. Есть мои картины у президента ассоциации художников театра, кино и телевидения Москвы Бориса Мессерера, продюсера Игоря Десятникова, народного артиста цирка Юрия Дурова.
- Каков у вас девиз или жизненная позиция?
- Девиза у меня не существует, но мне запомнился один случай. Я предложил Олегу Попову, чтобы Самарский цирк носил его имя, он согласился и прислал мне в ответ открытку с надписью: "Утром встал - улыбнись". Банально, но клево! Я всю жизнь занимаюсь тем, что нравится. Жить нужно сегодня и здесь.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!