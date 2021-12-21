Василий Браташ: "Я всю жизнь занимаюсь тем, что нравится"

Самарский цирк за вековую историю переживал непростые ситуации: пожар, реконструкции, становление рынком. Сейчас он носит имя знаменитого "солнечного клоуна" Олега Попова. Как молодые артисты сегодня относятся к традициям, почему происходит смена амплуа, чем отличается цирк от шоу - об этом рассказал бывший директор Самарского цирка, артист с большим послужным списком, художник-график Василий Браташ, усилиями которого в 2003 году здание приобрело свой привычный "клетчатый" вид.

- Василий Юрьевич с чего началось ваше увлечение цирком?

- Во времена моего детства особой альтернативы цирку и не существовало. Была, например, филармония, где дяденьки играли на скрипках, но мне это неинтересно. А в парке имени Горького, нынешнем Струковском саду, стояло летнее шапито, куда меня приводили ребенком. В цирке я видел какой-то волшебный мир и стал бегать за кулисы этого шапито.

- Какие были фантазии о цирковой жизни, которые оказались правдой?

- Такая обыденность была кругом. Куйбышев - город рабочих, серый, грязный. А там планета радости! Цирковые люди казались "как из космоса". Все светится, красивые женщины, клоуны с "носами" - все такое яркое, необычное.

- Трудно ли давалась жизнь в дороге?

- Я привык к дороге буквально на второй день моих первых гастролей в Тюмень. Мне нравилась юношеская романтика, как в книгах о путешественниках. Оседлый образ жизни - не для меня. Россию я объездил практически всю и много где был на гастролях.

- Какое соотношение существует между цирковыми артистами из династий и без них?

- В "старом цирке" примерно половина артистов была из династий, а половина - так называемые пришлые. А позже начался переход многих из спорта в цирк. Такой был период, что цирк казался сильнее спорта.

- Внутри труппы было особое отношение к "пришлым"?

- Когда принимают в цирковую семью, не делят на тех и других. Есть понятие "цирковой". У всех один быт и одна жизнь. Принимают всех и сразу с открытой душой. Меня, еще молоденького мальчика, оберегали, всячески направляли, заставляли репетировать, чтобы карьера моя не заканчивалась на конюшне.

- Можете рассказать, как у вас происходила смена амплуа?

- Моя первая специальность - конюх. Создатель школы верховой езды Даниил Борисович Барон, у которого я работал, приобщал всех молодых парней с конюшни к репетициям, чтобы у них были цель и развитие.

"Закулисье коверного": артист цирка Владимир Чура - о жизни вне сцены, мифах о клоунах и нюансах профессии Он появляется на арене - и мощный свет прожекторов выхватывает из темноты фигуру в странноватом малиновом пальто. На лицах зрителей ожидание: ну, давай, мол, рассмеши. Чаяния публики оправдываются с первых же минут. В репризах коверного клоуна минимум слов, максимум пантомимы, "играющий" на сцене реквизит. И вот на манеже уже не просто артист в чудаковатой одежде, а любимец зала.

После травмы я работал служителем манежа - униформистом, был ассистентом воздушного номера, затем гимнастом, потом акробатом с подкидными досками, финал моей карьеры - клоун.

- Какие цирковые традиции вы можете назвать?

- Весь "старый цирк" - от входа до купола - основан на традициях. Нельзя сидеть спиной к манежу, нельзя грызть семечки, нельзя переходить дорогу артисту перед выходом в манеж, а на конюшне громко разговаривать... Есть особые правила поведения и передвижения по цирку. Однако многое из этого уже кануло в Лету, ведь молодые артисты традиций не знают и не соблюдают. Называть это анахронизмом - их право. Но без традиций прошлого настоящего не бывает.

- Артист цирка должен тонко чувствовать публику как психолог?

- Зависит от жанра. Работа со зрителями бывает у клоунов и иллюзионистов, им нужно понимать и чувствовать атмосферу. А если ты исполнитель в групповом номере - акробат или воздушный гимнаст, - то не обязательно.

- Кто был вашим наставником?

- Дрессировке лошадей меня обучал Даниил Борисович Барон, позже я учился у таджикского коллектива. Акробатом меня делал легендарный народный артист Владимир Владимирович Довейко. Режиссер Александр Дмитриевич Калмыков помогал мне с репетициями и сценариями - участвовал в становлении меня как клоуна.

В какой-то степени фигурой отца для меня был Мстислав Михайлович Запашный, дядя Эдгарда и Аскольда, который как генеральный директор Росгосцирка спустя время после моего ухода предложил мне вернуться.

- Как получилось, что вы заняли должность директора Самарского цирка?

- Вместе с Мстиславом Запашным в 2003 году мы приехали в Самару. Здание цирка находилось в безобразном состоянии - там был рынок. Необходимо было менять директора. Я решил попробовать спасти цирк в родном городе и совмещать должности директора Самарского цирка и заместителя генерального директора цирка в Москве.

График "неделя там - неделя тут" привел к инсульту. После восстановления я решился остаться в Самаре, где и проработал директором цирка шесть лет.

- В чем, по вашему мнению, различие между "цирком старым" и цирком современным?

- Всему миру нравится "Цирк дю Солей", но это шоу. В современных шоу исключены личности актеров, там даже фамилии не пишут, у них есть только исполнители. В шоу - свет, хлопушки, костюмы, но в большей степени должен преобладать трюк.

А цирк - это уникальность. Никулин, Попов, Карандаш, Филатов - эти имена у людей на слуху. У советского и российского цирка была и есть такая особенность, как актер.

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- Как проявлялось ваша склонность к живописи во время работы в цирке?

- Когда мы с Александром Дмитриевичем Калмыковым занимались постановками, я в целях экономии сам рисовал эскизы декораций. Мне нравилось их придумывать и раскрашивать, позже это легло в основу моей графики. Я всю жизнь любил Пикассо, Дали и очень уважал сюрреалистов.

- Что находит отражение в вашем творчестве?

- Я стараюсь избегать работ, связанных с цирком, не хочется уходить в такую банальщину, как собачки и клоуны с "носиком". Цирк очень сочетаем с сюрреализмом, но я не хочу спекуляции на образах.

- Какие основные принципы вы соблюдаете в графике?

- Мне нравится лаконичность, когда достаточно черного, синего и красного на белом листе. Я стараюсь себе не объяснять эти чувства меры, стиля, пластики - не задумываюсь над ними. Это удел искусствоведов - рассказывать такое о моих рисунках, чего я и не предполагал. Это же классно, когда ты задел зрителя и он видит что-то свое.

- Ваше отношение к искусству и работе на заказ?

- Моя единственная художественная работа на заказ - картина на 50-летие телеведущего Эрнеста Мацкявичуса. Я почитал истории о нем, узнал, что он любит. Сделал работу, где именинник стоит с гитарой, а на фоне его любимые исторические личности - Че Гевара и Хемингуэй. Ему понравилось, и он повесил картину в своем кабинете. "Искусством на заказ" я всю жизнь занимался в цирке.

- Почему выставку картин в 2017 году вы показывали в Японии? Как вас приняли?

- Японцам пришелся по вкусу мой стиль и сама серия работ, которая была навеяна воспоминаниями о путешествии по этой стране. Мне нравятся японская лаконичность, принципы сохранения традиций и их философия жизни. Они тогда скупили всю серию.

- У кого из знаменитых людей есть в коллекции ваши работы?

- Покупали менеджеры для коллекции Барака Обамы. Есть мои картины у президента ассоциации художников театра, кино и телевидения Москвы Бориса Мессерера, продюсера Игоря Десятникова, народного артиста цирка Юрия Дурова.

- Каков у вас девиз или жизненная позиция?

- Девиза у меня не существует, но мне запомнился один случай. Я предложил Олегу Попову, чтобы Самарский цирк носил его имя, он согласился и прислал мне в ответ открытку с надписью: "Утром встал - улыбнись". Банально, но клево! Я всю жизнь занимаюсь тем, что нравится. Жить нужно сегодня и здесь.