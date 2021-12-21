За неделю Россельхознадзор изъял 435 кг продуктов у пассажиров самарского аэропорта

Сотрудники Россельхознадзора за неделю с 13 по 19 декабря на посту фитосанитарного контроля в аэропорту Курумоч изъяли 435,4 кг подкарантинной продукции, сообщает ведомство.

У 170 авиапассажиров, прибывших из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, было 435,4 кг орехов, фруктов, сухофруктов, круп, сушеных трав, специй, чая, частей растений и другое. Вся эта продукция запрещена к ввозу в РФ. В итоге ее изъяли и уничтожили.

Также сотрудники ведомства проверили более 12 тыс. цветов, 200 штук декоративной зелени, а также 149 кг свежей зелени, ввезенных из Армении. Эта продукция имела сертификаты и успешно прошла проверку.