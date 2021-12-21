В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом "Музыка Приволжья"

С 20 по 26 декабря жители регионов ПФО смогут познакомиться с музыкой природы своей области. А 27 декабря состоится премьера: во всех регионах Приволжского федерального округа зазвучит единая "Музыка Приволжья".

Отметим, что масштабный проект "Музыка Приволжья" реализуют аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе совместно с Роскартографией.

В основу аудиовизуального альбома легли преобразованные значения высот различных географических объектов регионов ПФО в звуковые колебания, превращенные в 14 отдельных композиций, которые впоследствии и станут единым музыкальным произведением.

На региональных телеканалах, а также в социальных сетях в рамках проекта "Музыка Приволжья" появились тизеры - фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иного региона.

Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть и услышать на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО.

ПФО стал первым округом в России, где создали свою уникальную мелодию.

Для скачивания тизера "Самарская область" нужно пройти по ссылке.



