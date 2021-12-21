На самарском "ОДК-Кузнецов" открылось ультрасовременное производство компрессоров двигателей

Во вторник, 21 декабря, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха запустила на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов" новое производство компрессоров газотурбинных двигателей.

Инвестиции в реализацию масштабного проекта составили 4,8 млрд рублей. В церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов, а также заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

"ОДК-Кузнецов" входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, большую часть всего объема его производства составляют госзаказы. Приоритетные направления деятельности предприятия - двигатели для боевой авиации, ракетные двигатели, двигатели для наземного применения. "ОДК-Кузнецов" - монопольный поставщик ракетных двигателей первой и второй ступеней космических ракет-носителей "Союз" производства АО "РКЦ "Прогресс". Темп увеличения объемов отгруженных товаров за 11 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 109,9%.

"Сегодня предприятие переживает по-настоящему второе рождение. Более 12 млрд руб. уже вложено в модернизацию легендарного производства только за последние годы. Мы каждый год открываем здесь новые и обновленные, модернизированные производства. Я рад тому, что мы восстанавливаем когда-то утраченные компетенции, мы приобретаем новые компетенции, соответствующие самым современным требованиям научно-технического прогресса", - отметил Дмитрий Азаров.

С целью развития "ОДК-Кузнецов" Госкорпорация "Ростех" и ОДК реализовали масштабный проект модернизации предприятия. С нуля построен корпус производства компрессоров авиадвигателей, где будет сосредоточена вся цепочка изготовления ротора компрессора газотурбинных двигателей - от заготовки до выхода готового узла.

Новый комплекс площадью 16,7 тыс. кв. м войдет в состав создаваемого центра специализации "Компрессор и турбина". Он обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для производства компонентов - лопаток, роторов, статоров и других изделий, всего их порядка 1000. Для оснащения производства использовано 45 единиц нового высокотехнологичного оборудования - пятикоординатные фрезерно-токарные обрабатывающие центры, шлифовальные и сверлильные станки, дефектоскопы и контрольно-измерительные машины. Еще 80 единиц оборудования перемещено с действующего производства. Все оборудование соответствует международным стандартам качества и экономической эффективности.

"Это самый масштабный проект в рамках модернизации самарского предприятия "ОДК-Кузнецов". Цех оснащен станками, соответствующими российским и международным стандартам качества и экономической эффективности. Планируем, что благодаря современному высокопроизводительному оборудованию и новой схеме внутризаводской логистики объем производства деталей вырастет в два раза при меньших трудозатратах", - сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Также на территории "ОДК-Кузнецов" было реконструировано инструментальное производство, где установлено 30 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Благодаря автоматизации процессов это позволит на 30% сократить время изготовления оснастки и инструмента, повысит производительность, улучшит качество продукции.

В обновленном инструментальном производстве будут обрабатываться свыше 4 тыс. видов продукции ежегодно. Площадь реконструкции составляет 5,5 тыс. кв. м. Работы проведены в рамках реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ". Сумма финансирования проекта - 1,316 млрд рублей по госпрограмме, 148 млн рублей - средства "ОДК-Кузнецов".

Реализация инвестиционных проектов способствует созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, применению передовых технологий, значительному экономическому росту предприятия. Благодаря современному технологическому оборудованию, устанавливаемому в новых производственных корпусах, улучшается качество продукции, выпускаемой "ОДК-Кузнецов".

Также в новом промышленном комплексе используется принцип бережливого производства. Все рабочие участки расположены по ходу технологической цепочки. По тому же принципу установлено и высокоточное контрольно-измерительное оборудование, что позволяет осуществлять производство и контроль качества изделий с минимальными затратами времени на их транспортировку.

"Производство стало практически вдвое больше, чем до того. С тем же объемом времени и трудозатрат будет производиться вдвое больше продукции. Таким образом была решена главная задача по эффективности. К авиационным двигателям всегда повышенные требования прочности. Все оборудование современное, специализированные станки и материалы", - сказал генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

Заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев также отметил важность нового производства: "Это самый большой объект, который вводится на территории предприятия, и один из самых значимых. Впереди у нас много больших и грандиозных объектов инфраструктуры и производств. К 2023 году предприятие фактически превратится в принципиально новый завод".

Открытие этих двух производств позволят создать на "ОДК-Кузнецов" 500 новых рабочих мест. На них в том числе будут трудиться молодые самарские специалисты, сегодня в регионе создаются условия для их профессионального развития и самореализации. Так, в этом году "ОДК-Кузнецов" и Самарский университет впервые набрали проектную группу "Крылья Ростеха", в которую вошли 20 самых успешных по результатам вступительных испытаний абитуриентов. Специальная программа обучения, разработанная в содействии вуза и предприятия, ориентирована на новейшие стандарты в области двигателестроения. Помимо специализированных дисциплин, она включает углубленное изучение английского языка и IT-технологий.

"Я надеюсь, что эти молодые ребята, первокурсники, придут на завод в будущем и будут приумножать его славу. Мы понимаем, что на регионе есть дополнительная ответственность и в подготовке инженерных кадров, и в создании условий для проживания на территории Самары и Самарской области. Я рассчитываю, что совместными с предприятием и Госкорпорацией Ростех усилиями мы будем над этим планомерно работать. У нас уже есть целый ряд проектов, которые мы реализуем совместно - в образовательной и научно-изыскательской сфере", - отметил губернатор Самарской области.