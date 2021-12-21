На самарском "ОДК-Кузнецов" открылось ультрасовременное производство компрессоров двигателей

Во вторник, 21 декабря, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха запустила на самарском предприятии "ОДК-Кузнецов" новое производство компрессоров газотурбинных двигателей.
Инвестиции в реализацию масштабного проекта составили 4,8 млрд рублей. В церемонии открытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков и генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов, а также заместитель генерального директора - управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.
"ОДК-Кузнецов" входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, большую часть всего объема его производства составляют госзаказы. Приоритетные направления деятельности предприятия - двигатели для боевой авиации, ракетные двигатели, двигатели для наземного применения. "ОДК-Кузнецов" - монопольный поставщик ракетных двигателей первой и второй ступеней космических ракет-носителей "Союз" производства АО "РКЦ "Прогресс". Темп увеличения объемов отгруженных товаров за 11 месяцев 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 109,9%.
"Сегодня предприятие переживает по-настоящему второе рождение. Более 12 млрд руб. уже вложено в модернизацию легендарного производства только за последние годы. Мы каждый год открываем здесь новые и обновленные, модернизированные производства. Я рад тому, что мы восстанавливаем когда-то утраченные компетенции, мы приобретаем новые компетенции, соответствующие самым современным требованиям научно-технического прогресса", - отметил Дмитрий Азаров.
С целью развития "ОДК-Кузнецов" Госкорпорация "Ростех" и ОДК реализовали масштабный проект модернизации предприятия. С нуля построен корпус производства компрессоров авиадвигателей, где будет сосредоточена вся цепочка изготовления ротора компрессора газотурбинных двигателей - от заготовки до выхода готового узла.
Новый комплекс площадью 16,7 тыс. кв. м войдет в состав создаваемого центра специализации "Компрессор и турбина". Он обеспечит полный технологический цикл изготовления компрессоров и всех требуемых для производства компонентов - лопаток, роторов, статоров и других изделий, всего их порядка 1000. Для оснащения производства использовано 45 единиц нового высокотехнологичного оборудования - пятикоординатные фрезерно-токарные обрабатывающие центры, шлифовальные и сверлильные станки, дефектоскопы и контрольно-измерительные машины. Еще 80 единиц оборудования перемещено с действующего производства. Все оборудование соответствует международным стандартам качества и экономической эффективности.
"Это самый масштабный проект в рамках модернизации самарского предприятия "ОДК-Кузнецов". Цех оснащен станками, соответствующими российским и международным стандартам качества и экономической эффективности. Планируем, что благодаря современному высокопроизводительному оборудованию и новой схеме внутризаводской логистики объем производства деталей вырастет в два раза при меньших трудозатратах", - сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.
Также на территории "ОДК-Кузнецов" было реконструировано инструментальное производство, где установлено 30 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Благодаря автоматизации процессов это позволит на 30% сократить время изготовления оснастки и инструмента, повысит производительность, улучшит качество продукции.
В обновленном инструментальном производстве будут обрабатываться свыше 4 тыс. видов продукции ежегодно. Площадь реконструкции составляет 5,5 тыс. кв. м. Работы проведены в рамках реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ". Сумма финансирования проекта - 1,316 млрд рублей по госпрограмме, 148 млн рублей - средства "ОДК-Кузнецов".
Реализация инвестиционных проектов способствует созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, применению передовых технологий, значительному экономическому росту предприятия. Благодаря современному технологическому оборудованию, устанавливаемому в новых производственных корпусах, улучшается качество продукции, выпускаемой "ОДК-Кузнецов".
Также в новом промышленном комплексе используется принцип бережливого производства. Все рабочие участки расположены по ходу технологической цепочки. По тому же принципу установлено и высокоточное контрольно-измерительное оборудование, что позволяет осуществлять производство и контроль качества изделий с минимальными затратами времени на их транспортировку.
"Производство стало практически вдвое больше, чем до того. С тем же объемом времени и трудозатрат будет производиться вдвое больше продукции. Таким образом была решена главная задача по эффективности. К авиационным двигателям всегда повышенные требования прочности. Все оборудование современное, специализированные станки и материалы", - сказал генеральный директор ОДК Александр Артюхов.
Заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев также отметил важность нового производства: "Это самый большой объект, который вводится на территории предприятия, и один из самых значимых. Впереди у нас много больших и грандиозных объектов инфраструктуры и производств. К 2023 году предприятие фактически превратится в принципиально новый завод".
Открытие этих двух производств позволят создать на "ОДК-Кузнецов" 500 новых рабочих мест. На них в том числе будут трудиться молодые самарские специалисты, сегодня в регионе создаются условия для их профессионального развития и самореализации. Так, в этом году "ОДК-Кузнецов" и Самарский университет впервые набрали проектную группу "Крылья Ростеха", в которую вошли 20 самых успешных по результатам вступительных испытаний абитуриентов. Специальная программа обучения, разработанная в содействии вуза и предприятия, ориентирована на новейшие стандарты в области двигателестроения. Помимо специализированных дисциплин, она включает углубленное изучение английского языка и IT-технологий.
"Я надеюсь, что эти молодые ребята, первокурсники, придут на завод в будущем и будут приумножать его славу. Мы понимаем, что на регионе есть дополнительная ответственность и в подготовке инженерных кадров, и в создании условий для проживания на территории Самары и Самарской области. Я рассчитываю, что совместными с предприятием и Госкорпорацией Ростех усилиями мы будем над этим планомерно работать. У нас уже есть целый ряд проектов, которые мы реализуем совместно - в образовательной и научно-изыскательской сфере", - отметил губернатор Самарской области.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно