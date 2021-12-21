В Нефтегорске, Кинеле и Октябрьске благоустроили общественные территории

В Самарской области воплотили в жизнь три проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Жители Нефтегорска, Кинеля и Октябрьска в этом году получили современные и комфортные пространства для прогулок, отдыха и занятий спортом.

Три новые популярные локации появились на карте Самарской области: парк "Молодежный" в Нефтегорске, "Парк на озере Крымское" в Кинеле и "Парк Поколений" в Октябрьске. В 2022 году будут реализованы еще два проекта-победителя Всероссийского конкурса 2021 года: "Проект благоустройства Монастырской набережной" в Сызрани и реновация главной улицы "По прямой — к Отрадному".

Всероссийский конкурс — один из мощных инструментов поддержки малых городов с населением до 100 тыс. человек и исторических поселений. С 2018 года он является частью федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". За это время среди проектов-победителей распределены субсидии в суммарном размере 35 млрд рублей. В малых городах по всей России появились более 260 масштабных проектов создания комфортной городской среды. Всего на текущий момент в рамках конкурса отобраны 560 проектов в 78 субъектах, а их реализация завершится к 2023 году.

Как рассказали в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, за период 2019–2020 гг. на территории региона реализованы пять проектов-победителей конкурса.

Это проекты в городах Октябрьск, Отрадный, Кинель, Жигулевск и Сызрань: "Благоустройство территории в районе центрального пляжа г. о. Октябрьск"; "Благоустройство набережной у Кремлевского холма от Ильинского моста до речного причала (История на берегу трех рек)" в г. о. Сызрань; "Благоустройство Парка культуры и отдыха, Отрадный парк"; "Сквер и набережные озера Ладное" и благоустройство прибрежной территории озера Крымское в рамках стратегической концепции общественных пространств — "Кинель — город чистых озер"; а также "Парк им.40-летия ВЛКСМ" г. Жигулевск".

Конкурсные проекты оцениваются по нескольким критериям. Учитываются степень вовлечения граждан и разнообразие форм их участия, качество архитектурных и планировочных решений, востребованность территорий и синхронизация проекта с другими программами развития территорий. Также необходимо обеспечить сохранение историко-градостроительной и природной среды.

Еще один не менее важный критерий — экономическая эффективность: проект комплексного благоустройства должен быть просчитан с экономической и социальной точки зрения. С этого года учитывается и еще один фактор — заявки оцениваются с точки зрения их влияния на окружающую среду, использования экологичных материалов.

По данным министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, благоустройство общественных и дворовых территорий в регионе в этом году превысило плановые показатели. Согласно федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году в Самарской области должны были благоустроить 153 общественных и 272 дворовых территорий. Фактически в регионе преобразили на 56 территорий больше — 163 общественных и 318 дворовых.

Напомним, что всего в рамках проекта к концу 2024 году в Самарской области планируется привести в порядок и улучшить внешний вид 916 общественных территорий и 1 666 дворов.