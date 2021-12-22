В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за мороза

В среду, 22 декабря, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за надвигающихся морозов, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ФГБУ "Приволжское УГМС" в течение дня ожидается понижение температуры воздуха, ночью -12, -17 градусов Цельсия, днем -11, -16. 23 и 24 декабря ночью -17, -22 градусов, местами -23, -28, днем -15, -22.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.