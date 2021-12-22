Победитель конкурса в инстаграме получит четверть миллиона рублей от банка "Открытие"

В инстаграме стартовал конкурс #НоводнийКэшбэк с участием амбассадора банка Басты (Василия Вакуленко) в поддержку акции "Дарим новогодний кешбэк" банка "Открытие", предусматривающей возврат 10% на все покупки. Победителей конкурса ждут денежные призы.

По условиям конкурса в своих аккаунтах в инстаграме пользователи должны рассказать, как бы они распорядились дополнительным временем, если бы наступающий 2021 год вдруг стал длиннее на 10%. Поставить хештэг #НовогоднийКэшбэк и отметить @open.bank. Публиковать посты можно до 28 декабря включительно.

Самое оригинальное желание будет воплощено в жизнь с помощью банка. "Открытие" выберет 10 лучших желаний, а генератор случайных чисел определит среди их авторов победителя. Он станет обладателем главного приза в размере 250 000 рублей на реализацию заветного желания. Остальные девять лауреатов получат поощрительные призы — сертификаты в размере 10 000 рублей на шопинг.

Помимо Басты челлендж поддерживают известный фитнес-блогер Анна Канюк, актрисы и певицы Марина Федункив и Настасья Самбурская.

В рамках акции "Дарим новогодний кешбэк" клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получат кешбэк 10% на все покупки. Для участия в акции клиентам необходимо заполнить регистрационную форму на сайте open.ru до 31 января 2022 года включительно. 10% кешбэка будет начислено за покупки, совершенные в месяц оформления карты и следующий за ним.

По кредитным картам Opencard и "Всё что надо" кешбэк начисляется на бонусный счет клиента в виде бонусных рублей. По кредитной карте "120 дней" кешбэк начисляется на карточный счет в денежной форме. Максимальная сумма кешбэка в рамках акции на одного клиента составляет 3000 рублей или бонусов. Учитываются все покупки, совершенные с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года включительно. Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.