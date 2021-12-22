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Победитель конкурса в инстаграме получит четверть миллиона рублей от банка "Открытие"

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В инстаграме стартовал конкурс #НоводнийКэшбэк с участием амбассадора банка Басты (Василия Вакуленко) в поддержку акции "Дарим новогодний кешбэк" банка "Открытие", предусматривающей возврат 10% на все покупки. Победителей конкурса ждут денежные призы.

По условиям конкурса в своих аккаунтах в инстаграме пользователи должны рассказать, как бы они распорядились дополнительным временем, если бы наступающий 2021 год вдруг стал длиннее на 10%. Поставить хештэг #НовогоднийКэшбэк и отметить @open.bank. Публиковать посты можно до 28 декабря включительно.

Самое оригинальное желание будет воплощено в жизнь с помощью банка. "Открытие" выберет 10 лучших желаний, а генератор случайных чисел определит среди их авторов победителя. Он станет обладателем главного приза в размере 250 000 рублей на реализацию заветного желания. Остальные девять лауреатов получат поощрительные призы — сертификаты в размере 10 000 рублей на шопинг.

Помимо Басты челлендж поддерживают известный фитнес-блогер Анна Канюк, актрисы и певицы Марина Федункив и Настасья Самбурская.

В рамках акции "Дарим новогодний кешбэк" клиенты, оформившие любую кредитную карту банка в период с 15 ноября по 31 декабря 2021 года, получат кешбэк 10% на все покупки. Для участия в акции клиентам необходимо заполнить регистрационную форму на сайте open.ru до 31 января 2022 года включительно. 10% кешбэка будет начислено за покупки, совершенные в месяц оформления карты и следующий за ним.

По кредитным картам Opencard и "Всё что надо" кешбэк начисляется на бонусный счет клиента в виде бонусных рублей. По кредитной карте "120 дней" кешбэк начисляется на карточный счет в денежной форме. Максимальная сумма кешбэка в рамках акции на одного клиента составляет 3000 рублей или бонусов. Учитываются все покупки, совершенные с 15 ноября 2021 года по 31 января 2022 года включительно. Принять участие в акции могут как новые клиенты банка, так и действующие, оформляющие новую кредитную карту.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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