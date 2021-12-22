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ПСБ увеличил количество сопровождаемых операций ГОЗ на 70%

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2021 года ПСБ увеличил объем сопровождаемых государственных контрактов на 30%, количество открытых отдельных счетов — на 40%. Количество операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа, проводимых ПСБ, в пиковые дни выросло на 70% и превысило 50 тысяч в день.

Сейчас ПСБ сопровождает порядка 70% контрактов ГОЗ. Для обеспечения бесперебойного открытия отдельных счетов и проведения расчетов по ним в банке созданы пять расчетных региональных центров по ГОЗ, охватывающих клиентов по всей территории России, и специализированный контакт-центр, в котором предприятия могут оперативно получить любую консультацию по вопросам банковского сопровождения контрактов ГОЗ.

"Для оптимизации бизнес-процессов в условиях постоянного увеличения объема обслуживаемых контрактов и проводимых операций ПСБ автоматизировал ряд контрольных процедур по проверке отдельных видов платежей, механизм информирования клиентов об исполнении государственного контракта, сделал открытие второго и последующих отдельных счетов по ГОЗ без посещения и участия сотрудников офиса. В следующем году ПСБ планирует также наращивать объемы сопровождения операций ГОЗ и ожидает расширения цепочек кооперации и появления новых исполнителей. Банк продолжит обеспечивать бесперебойное проведение расчетов и оптимизировать процессы банковского сопровождения, в том числе внедрять дополнительные электронные сервисы", — рассказала вице-президент, руководитель блока по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.

Для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа специалисты ПСБ ведут постоянную информационно-консультационную работу в различных форматах с участниками кооперации. В 2021 году банк провел двенадцать обучающих вебинаров для клиентов ГОЗ из всех федеральных округов и в крупнейших городах — хабах ГОЗ.

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