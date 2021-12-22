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ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ предложил клиентам возможность рефинансировать ипотечный кредит без визита в банк. На данный момент услуга доступна во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Красноярске и Нижнем Новгороде. В первом квартале 2022 года проект будет масштабирован на всю страну.

Заемщикам, которые хотят перевести свою ипотеку в ВТБ, достаточно оформить заявку на новый кредит на сайте банка. После одобрения заявки к клиенту приедет курьер и оформит документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи. Подписание кредитной документации будет происходить в специальном мобильном приложении. Затем сотрудник банка по защищенному каналу направит документы для регистрации залога в Росреестр. Таким образом, вся процедура проходит без посещения офиса банка.

Получив новый жилищный кредит, клиент должен будет обратиться в банк, кредит которого он рефинансирует, для снятия обременения с объекта залога. Далее документы автоматически будут направлены на регистрацию залога в Росреестр, а после регистрации заемщик получит электронный пакет документов.

"Для многих заемщиков одним из стоп-факторов при планировании ипотечных сделок и оформлении рефинансирования является их сложность, связанная со сбором документов и многократными поездками в офис. Мы стремимся максимально упростить даже сложные кредитные процессы, поэтому совместно с Росреестром договорились сделать рефинансирование ипотеки полностью цифровым, не сложнее оформления банковской карты. На первом этапе услуга доступна клиентам во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Красноярске и Нижнем Новгороде, а уже в следующем году мы масштабируем проект на всю страну", — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Сегодня рефинансирование занимает около 20% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ. За 11 месяцев этого года более 84 тысяч заемщиков других банков снизили ставку после перевода своих кредитов в ВТБ. Объем сделок составил около 192 млрд рублей.

В ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно по ставке 9,4%. В рамках госпрограммы поддержки семей с детьми ставка составляет от 4,7% (от 4,3% в Дальневосточном федеральном округе).

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