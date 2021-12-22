Самарские журналисты примут участие в пресс-конференции Владимира Путина

В четверг, 23 декабря, в 12:00 президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную пресс-конференцию. Впервые с начала пандемии журналисты смогут задать свои вопросы главе государства в очном формате.

Мероприятие проводится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. По этой причине количество мест на пресс-конференцию ограничено. Вместо традиционных 1000 — 1100 представителей СМИ России и мира, в этом году ожидается не более 500 участников. Журналисты соберутся не в Центральном выставочном зале, как обычно, а в Манеже — именно там удастся соблюсти социальную дистанцию.

Среди участников пресс-конференции — федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные средства массовой информации, а также региональные медиа — в их числе журналисты сразу нескольких изданий Самарской области.

От ГТРК "Самара" регион на пресс-конференции представляет журналист Ольга Федорова. Именно ей удалось обратиться к президенту на пресс-конференции в 2019 году. Ольга привлекла внимание большим плакатом с надписью "Наводим мосты".

"Это было невероятно волнительно, эмоции переполняли меня, — вспоминает Ольга Федорова. — Я спросила о строительстве моста через Волгу. Это очень актуально для жителей нашего региона. И не только. Мостовой переход входит в состав международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Владимир Путин ответил на вопрос, отметил масштабность и важность проекта. И сейчас мы видим, что строительство идет полным ходом. Готовность моста оценивают на более чем 40%. В этот раз я вновь поеду на встречу главы государства с журналистами. Пресс-конференция Президента — это всегда яркое событие не только для представителей СМИ, но и для всех жителей страны".

"Участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина, безусловно, знаковое событие для меня, — делится впечатлениями корреспондент телерадиокомпании "Губерния" Леонид Кошман. — Эмоции с каждым днем все сильнее. Естественно, вопрос приготовил. О чем, пока умолчу, но эта тема беспокоит практически каждого жителя Самарской области и находится в топе обсуждения".

"Приглашение нашего издания на пресс-конференцию — большая честь и большая ответственность, — говорит корреспондент "Самарской газеты" Светлана Келасьева. — И, конечно, я чувствую волнение, ведь я представляю не только свое издание, но и всех жителей Самарской области. Пресс-конференция президента — это возможность спросить об актуальных проблемах у первого лица государства в прямом эфире. Готовность президента открыто и честно разговаривать с представителями медиа дорогого стоит. И даже если мне не удастся выступить со своим вопросом, я уверена, что будут важные заявления, о которых мы сообщим нашим читателям".

Эксперты прогнозируют, что больше всего вопросов от региональных СМИ коснутся социальных мер поддержки населения, что особенно важно сейчас в условиях пандемии.

Кроме того, журналисты Самарской области готовы задать вопросы, которые волнуют жителей, по теме экологии, в частности сохранении реки Волги, по транспортному развитию, поддержке предприятий региона, инициативах в области культуры и спорта. В числе наиболее популярных будут и вопросы о ковидных ограничениях и здравоохранении. В любом случае, для журналистов региональных изданий пресс-конференция — традиционно своего рода соревнование. Чей вопрос будет самым ярким и запоминающимся — узнаем уже завтра.

Пресс-конференцию можно будет посмотреть на федеральных телеканалах, прямая трансляция будет также вестись на YouTube, на сайтах телеканалов и в социальных сетях.