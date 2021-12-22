Прокуратура завела более 10 административных дел из-за плохой расчистки Самары во время снегопада

Прокурор Самары Артем Ярыгин инициировал проверку в связи со снежным коллапсом 18–20 декабря, сообщает региональная прокуратура.

Во время проверки обнаружилось более 200 участков дорог и дворов, не расчищенных от снега и наледи.

В отношении руководителей управляющих организаций и ТСЖ возбудили более 10 административных дел по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ ("Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований"), остальным объявлены предостережения.

Также 21 декабря административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Неисполнение обязательств в рамках контракта") возбудили в отношении МП "Благоустройство".

А так как администрация города, по мнению прокуратуры, не обеспечила должную организацию работы по благоустройству зимой, в отношении руководителя департамента городского хозяйства и экологии тоже возбудили административное дело.