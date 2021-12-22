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Дмитрий Квашин: Уверен, что прямые линии с президентом ждет вся страна

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответит на ключевые вопросы о ситуации в стране и мире. По мнению экспертов, глава государства объявит и о принятии важнейших решений по социальным вопросам, соцпомощи для нуждающихся и семей с детьми.

Фото: vk.com/kvashin_da

Член регионального штаба ОНФ в Самарской области Дмитрий Квашин уверен, что прямые линии с президентом ждет вся страна.

"Звучат самые разные вопросы. Что-то решается прямо во время эфира, где-то подключается, в том числе Общероссийский Народный Фронт, в региональное отделение которого я тоже вхожу. И мы берем их на свой контроль и стараемся оперативно решать на местах в своем регионе", — рассказал Дмитрий Квашин.

Он отметил, что во время общения с президентом часто звучат вопросы социальной направленности. "Это поддержка и пожилых людей, и многодетных семей. Из бюджета выделяются значительные средства на оказание помощи таким категориям граждан. И, что характерно, такие вопросы достаточно быстро решаются. Что касается Самарской области, если в предыдущие годы в регионе возникали вопросы с обеспечением достаточным количеством мест в детских садах, школах, в последнее время благодаря губернатору Дмитрию Азарову выделяются колоссальные средства на строительство новых образовательных учреждений, и они в рекордном количестве вводятся в эксплуатацию — это школы на 5-й просеке, в Южном городе и в Новой Самаре", — перечислил член регионального штаба ОНФ.

По мнению Дмитрия Квашина, на пресс-конференции будет задано и много вопросов, связанных с COVID-19. "Думаю, будут вопросы и по QR-кодам, и по вакцинации, поскольку они сегодня, конечно, актуальные. Здесь отмечу, что активисты Общероссийского Народного Фронта вносят свой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией — участвуют во Всероссийской акции "МыВместе". Были сформированы горячие линии, куда обращаются жители, которые нуждаются в помощи в период пандемии, и наши активисты помогают отрабатывать поступающие заявки. Мы и дальше будем продолжать работать в этом направлении", — сообщил Дмитрий Квашин.



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