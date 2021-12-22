В Самарской области состоялся финальный розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В среду, 22 декабря, состоялся третий, финальный, розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября. Еще 1002 участника стали обладателями ценных призов.

В прямом эфире был разыгран уникальный призовой фонд: квартира, автомобиль и 1000 сертификатов номиналом по 4 тыс. рублей. В финальном розыгрыше участвовало 530 561 уникальный номер. В это число автоматически вошли те номера, которые участвовали в розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, но не стали победителями, и присоединились новые участники.

Напомним, что все граждане Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19 с 15 ноября по 20 декабря 2021 года автоматически стали участниками викторины, подписав согласие на участие. А те жители региона, которые вакцинировались на территории нашего региона до 15 ноября 2021, самостоятельно подавали заявку на участие в викторине на сайте "Карта жителя Самарской области".

Уникальный марафон здоровья и праздника завершился в преддверии новогодних каникул. Гости прямого эфира поделились своими историями о победе в викторине, рассказали о том, как принимали решение о вакцинации, а также о своей невероятной удаче.

Тема здоровья стала ключевой в беседе гостей студии. Пока "Цифровой барабан" определял счастливые номера победителей финального розыгрыша, члены попечительского совета и экспертно-номерной комиссии викторины подводили итоги непростого 2021 года.

"Безусловно, мы можем отметить, что год был самым необычным и одним из самых тяжелых не только для системы здравоохранения, но и, наверное, для всех жителей Самарской области, для страны и в целом для всего мира. Наша область пережила вместе со всеми субъектами РФ несколько волн пандемии. Сейчас можно отметить, что чуть легче стала эпидемиологическая ситуация, но по-прежнему у нас открыто 31 лечебное учреждение, где развернуты ковидные койко-места. И, к сожалению, более 3 000 наших земляков остаются сейчас в больницах. Мы видим небольшое снижение эпидемиологического напряжения и этому, безусловно, способствуют меры, предпринимаемые правительством для сдерживания распространения COVID-19, в том числе большим подспорьем стала и проводимая викторина. У нас в регионе положительный темп вакцинации, на сегодняшний день более 1 млн 600 тыс. жителей нашего региона прошли первый этап вакцинации", — отметил Павел Золотарев.

О том, что идея викторины "Вакцинация - это жизнь!" была своевременной и необходимой сказала Галина Гусарова: "Результат вакцинации на сегодняшний день есть. Министерство здравоохранения проделало колоссальную работу, и сегодня уже высвобождаются койки и перепрофилируются обратно отделения, которые были отданы под работу с ковидными пациентами. То есть появляется возможность работать медикам не только с темой ковида, но и с другими, не менее важными направлениями. Сыграла викторина? Конечно. И этот опыт, я считаю, надо повторять".

2 суперприза — квартира и автомобиль — были разыграны в самом начале прямого эфира. Счастливым обладателем новой однокомнатной квартиры стала Фатерова Любовь Федоровна из пос. Венера г. о. Похвистнево. Автомобиль выиграла Татьяна Алексеевна Леонова, жительница г. Жигулевска.

Гости студии искренне поздравили победителей финального розыгрыша и поблагодарили тех, кто не выиграл приз в викторине, но защитил свое здоровье, ответственно отнесся к себе и своим близким.