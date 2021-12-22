В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В среду, 22 декабря, в Самаре на Вилоновской, 13 открылся обновленный офис Сбербанка. Это уже второй офис нового формата в областной столице.

Новое помещение совсем не похоже на то, что мы обычно представляем под словом банковский офис. Офис обустроен по принципу безбарьерной среды и напоминает скорее общественное пространство. В нем нет перегородок, кабинетов, много "воздуха" и нет давящих формальностей.

Для ускорения обслуживания здесь установлено современное оборудование. Все услуги можно получить в любом удобном для клиента месте: на мягком диване или в кресле за столиком. Кроме того, прямо в офисе установлен кофепоинт, где можно купить чашку горячего кофе, чая или какао.

Старые банкоматы сменили на модели последнего поколения: огромный экран напоминает смартфон, а интерфейс очень напоминает мобильное приложение Сбера. Теперь, чтобы совершить любую операцию, не обязательно нужны ни банковская карта, ни смартфон — с помощью камеры банкомат может идентифицировать вас по биометрическим данным.

Новые терминалы принимают на переработку банковские карты Сбербанка с истекшим сроком годности. Достаточно вставить карту в банкомат, и он предложит отправить её на переработку. Это элемент ESG-повестки, которую продвигает Сбер. Она также отражена в декоре обновленного офиса, в котором используются природные материалы. А по соседству находится Общественный центр Сбера, который также в том числе занимается вопросами экологии.

"Мы продолжаем реализацию программы переформатирования дополнительных офисов и предлагаем своим клиентам большой выбор не только банковских услуг, но и большое количество продуктов экосистемы. Постоянно совершенствуя качество обслуживания, Сбер делает пребывание в офисе банка еще более комфортным. Уверен, что жители Самары оценят по достоинству обновленные офисы", — отмечает управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

В офисе также установлен постамат СберЛогистики, с помощью которого можно отправить или получить посылку. Еще одна интересная точка нового офиса — площадка, где представлены новинки от SberDevices. Здесь можно собственноручно протестировать умные устройства от Сбера: SberPortal и SberBox. Также на стенде представлены умная розетка и умная лампа. Помимо этого, сотрудники офиса могут помочь клиентам подключить другие сервисы экосистемы — к примеру, оформить подписку на онлайн-кинотеатр Okko или подписку СберПрайм+.

"Я здесь была неоднократно до того, как произошли такие изменения. Конечно, то, что я сейчас здесь увидела — здорово. Здесь можно посидеть с детьми, попить кофе, пообщаться, пока ожидаешь своей очереди. Время диктует новые требования: социальная дистанция, соблюдение мер предосторожности, здесь всё это учтено. Сюда хочется прийти и здесь хочется остаться", — поделилась впечатлениями заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Напомним, первый офис обновленного формата в Самаре открылся в июле на ул. Мичурина, 52.