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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил "Руне" в первом полуфинальном матче Кубка России

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 22 декабря, в Москве БК "Самара" встречалась с "Руной" в первом полуфинальном матче Кубка России, сообщает пресс-служба волжан.

До середины стартового периода команды шли вровень. Но затем за пять минут самарцы набрали лишь 3 очка — и "Руна", выдав рывок 18:3, получила солидное преимущество: 10:24.

В начале второй четверти 6 очков за три минуты набрал Алексей Нестеров, треху положил Владимир Пичкуров, Александр Варнаков был точен со средней — отставание сократилось до 4 очков (23:27). До большого перерыва удалось избежать сколь-нибудь серьезных провалов — москвичи пару раз вновь выходили на рубеж в 10+, но не более того: 38:46 после первой половины.

И все же "Самара" пропустила еще один удар. В третьей четверти гости проиграли шестиминутный отрезок 2:11 — и отставание сразу выросло до 19 очков (42:61). Треха от Егора Вяльцева и проход от Владимира Пичкурова лишь ненамного сократили разницу: 47:62 перед заключительной десятиминуткой.

Едва начался четвертый период, Егор Вяльцев и Алексей Нестеров отметились точными трехочковыми, а чуть позже Максим Дыбовский свел разницу к "-12" (55:67). Но, как оказалось, это было только начало погони: к середине четверти самарцы рывком 9:0 подобрались на расстояние в 6 очков. А потом настало время Александра Варнакова: три трехи за минуту с небольшим — и 73:73 за три минуты до сирены. Егор Вяльцев и вовсе в какой-то момент вывел команду волжан вперед.

За минуту до сирены счет на табло был равным — 78:78. Егор Вяльцев реализовал лишь один штрафной из двух — Федор Ключников в проходе вернул "Руне" лидерство. У самарцев еще были 3 секунды на ответ, но дальняя попытка Максима Шелекето цели не достигла.

В итоге "Самара" проиграла 79:80.

Ответный матч команды проведут в Самаре 23 января. А 25 декабря соперники встретятся вновь — уже в матче чемпионата Суперлиги-1.

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