В новогодние праздники жителям Самары доступны 37 направлений полетов

С 31 декабря по 9 января из аэропорта Курумоч запланировано 306 рейсов по 37 направлениям.
Для перелетов по России доступны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Минеральные Воды и другие города. В высокий сезон для горнолыжного отдыха дополнительные рейсы в Сочи запланировали авиакомпании "Северный ветер", "Уральские авиалинии", Azur Air и Smartavia.
В зимнем расписании сохранились рейсы в Анталью — отдохнуть на самом популярном курорте Турции можно будет до 13 января. Для любителей пляжного отдыха в новогодние праздники будут доступны перелеты и в более жаркие страны — в Египет (Шарм-Эль-Шейх, Хургада) и ОАЭ (Дубай). Почувствовать атмосферу европейского Рождества и порадовать себя на традиционных новогодних распродажах можно в столице Венгрии Будапеште. В течение новогодних праздников наши пассажиры смогут выбрать одно из 15 зарубежных направлений.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиакомпаний. Напоминаем, что пассажиры несут ответственность за соблюдение противоэпидемических требований российского и международного законодательства.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.