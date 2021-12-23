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Транспорт Транспорт и связь

В новогодние праздники жителям Самары доступны 37 направлений полетов

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 декабря по 9 января из аэропорта Курумоч запланировано 306 рейсов по 37 направлениям.

Для перелетов по России доступны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Минеральные Воды и другие города. В высокий сезон для горнолыжного отдыха дополнительные рейсы в Сочи запланировали авиакомпании "Северный ветер", "Уральские авиалинии", Azur Air и Smartavia.

В зимнем расписании сохранились рейсы в Анталью — отдохнуть на самом популярном курорте Турции можно будет до 13 января. Для любителей пляжного отдыха в новогодние праздники будут доступны перелеты и в более жаркие страны — в Египет (Шарм-Эль-Шейх, Хургада) и ОАЭ (Дубай). Почувствовать атмосферу европейского Рождества и порадовать себя на традиционных новогодних распродажах можно в столице Венгрии Будапеште. В течение новогодних праздников наши пассажиры смогут выбрать одно из 15 зарубежных направлений.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиакомпаний. Напоминаем, что пассажиры несут ответственность за соблюдение противоэпидемических требований российского и международного законодательства.

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11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

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