Навигация по Волге в Самаре закрыта

Ввиду установившегося ледового покрова реки Волги движение водоизмещающих судов на маршруте Самара - Рождествено остановлено, сообщает СРПП.

Напомним, что перевозчик предупреждал о возможной остановке перевозок с 23 декабря.

Ведется ледовая разведка трассы для СВП. "Эксплуатации судов СВП на маршруте Самара — Рождествено будет начата при установлении устойчивого ледового покрова на реке Волга", — говорится в сообщении.