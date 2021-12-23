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Банк "Открытие" и Группа ЦДС заключили сделку проектного финансирования на 6 млрд рублей

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" и Группа ЦДС продолжают сотрудничество в рамках проекта ЦДС "Новые Горизонты". Банк открыл застройщику кредитную линию объемом свыше 6 млрд рублей на строительство двух кварталов ЦДС "Новые горизонты" на участках 3 и 4. Совокупная площадь возводимого жилья превысит 100 тысяч кв. м.

Ранее банк "Открытие" уже предоставил Группе ЦДС две кредитные линии на развитие проекта ЦДС "Новые Горизонты" совокупным объемом более 15 млрд рублей — на застройку второго и седьмого участков жилого комплекса.

"Развитие сотрудничества с банком "Открытие" — одним из лидеров на рынке проектного финансирования — позволяет нам строить качественное и доступное жилье для десятков тысяч петербургских семей, — сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. — Уверен, что вместе с банком мы реализуем еще не один знаковый проект".

"Сотрудничество нашего банка с Группой ЦДС продолжает уверенно развиваться, и мы настроены и дальше помогать компании к лучшему преобразовывать окрестности Санкт-Петербурга и задавать новые стандарты на рынке", — отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка "Открытие" Михаил Иоффе.

"Банк "Открытие" за три года на рынке проектного финансирования с эскроу зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, который обладает серьезной экспертизой в сфере жилищного строительства и готов предлагать индивидуальные условия и сервисы. И все новые сделки, как с Группой ЦДС, так и с другими ведущими застройщиками и девелоперами по всей стране — лучшее тому подтверждение", — заявила вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

Участки 3 и 4 проекта комфорт-класса ЦДС "Новые Горизонты" — продолжение комплексного развития территории на границе населенных пунктов Мурино и Бугры в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. На данных участках ЦДС "Новые Горизонты" будут построены пять домов высотой от 12 до 22 этажей, образующих автономные кварталы с дворами-скверами. Особенность новых корпусов — максимально близкое расположение к социальным объектам — двум детским садам и общеобразовательной школе на 1383 места.

В домах представлены 1984 квартиры — от студий до двухкомнатных. Жилье передается с полной чистовой отделкой LifeStyle. Стоимость предложения начинается от 3,3 млн рублей. Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ с использованием счетов эскроу. Дома планируется ввести в эксплуатацию в 3 квартале 2024 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Группа ЦДС на протяжении 22 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в число крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 14 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

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