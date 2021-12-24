Синоптики прогнозируют в выходные в Самарской области снег

В пятницу днем, 24 декабря, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -14…-19 °C. На востоке-20…-22°. Местами гололедица.

В субботу, 25 декабря, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -19...-24 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.

В воскресенье, 26 декабря, ночью облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха -8... -13 °C. На дорогах снежные заносы. Днем облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер западный 10-15 м/с. Местами 20-25 м/с. Температура воздуха -6... -11 °C. На дорогах снежные заносы.