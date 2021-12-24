В 2022 г. отремонтируют очередной участок дороги до Ширяево

Минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево на участках км 8+666 — км 18+914 в Жигулевске. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 293,6 млн рублей. Средства будут освоены в 2022 г.

Речь идет о ремонте двухполосного участка длиной 10 км. Помимо восстановления дорожного полотна нужно будет установить 16 искусственных сооружений и, при необходимости, разработать рабочие чертежи, согласовать технические условия на переустройство коммуникаций.

Победитель торгов должен исполнить контракт с 1 апреля по 1 октября 2022 г. Подрядчика выберут после 21 января.

Напомним, в сентябре был объявлен конкурс на разработку проекта капремонта этой дороги на участке км 46+750 — км 48+700

Ранее, в июне 2021 г. минтранс разыграл лот на ремонт дороги "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево на участке км 28+973 — км 39+194. Подрядчиком было выбрано АО "Балтийская строительная компания — СПБ", согласившееся выполнить работы за 259,5 млн рублей.