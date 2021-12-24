В 2022 г. отремонтируют очередной участок дороги до Ширяево

Минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дорогу "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево на участках км 8+666 — км 18+914 в Жигулевске. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта — 293,6 млн рублей. Средства будут освоены в 2022 г.
Речь идет о ремонте двухполосного участка длиной 10 км. Помимо восстановления дорожного полотна нужно будет установить 16 искусственных сооружений и, при необходимости, разработать рабочие чертежи, согласовать технические условия на переустройство коммуникаций.
Победитель торгов должен исполнить контракт с 1 апреля по 1 октября 2022 г. Подрядчика выберут после 21 января.
Напомним, в сентябре был объявлен конкурс на разработку проекта капремонта этой дороги на участке км 46+750 — км 48+700
Ранее, в июне 2021 г. минтранс разыграл лот на ремонт дороги "Урал" — Солнечная Поляна — Ширяево на участке км 28+973 — км 39+194. Подрядчиком было выбрано АО "Балтийская строительная компания — СПБ", согласившееся выполнить работы за 259,5 млн рублей.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.