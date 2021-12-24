Клиенты банка "Открытие" получат доходность по вкладам до 8,6% годовых

Банк "Открытие" вновь повышает ставки для розничных клиентов по всей линейке рублевых вкладов. Повышение составит до 0,6 процентных пункта.
Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для премиальных клиентов достигает 8,6% годовых при размещении средств на 1 год во вклад "Надежный" и получении процентов в конце срока.
Ставка 8,6% годовых также доступна по вкладу "Надежный партнер" клиентам банка, получающим зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard.
Ставка для остальных клиентов установлена на уровне 8,4% годовых.
При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей.
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счёт "Моя копилка" со ставкой 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.