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ВТБ Лизинг получил гран-при Национальной премии "Лизинговая сделка года 2021"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой "Солар" по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз Национальной премии "Лизинговая сделка года 2021". Второй год подряд генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер стал лидером медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли по версии "СКАН-Интерфакс", вновь получив признание за личный вклад в освещение событий рынка лизинга.

В июле 2021 г. ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в классе handysize сухогруз Rostrum Europe в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума 2021. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Она стала первой из пакета на 5 морских судов с общим объемом финансирования в 100 миллионов долларов США. Переданный в лизинг балкер задействован в организации экспортных перевозок, в том числе из портов РФ.

"Этот проект с группой "Солар" отличается не только повышенной технической сложностью, но и своей экологической направленностью в плане выбора наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды. ВТБ Лизинг всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения и максимально гибкие условия финансирования "зеленых" проектов наших партнеров. Серьезно относясь к проблеме устаревшего российского грузового флота, мы стремимся дать эффективные с финансовой точки зрения инструменты для ее решения. Для этого активно работаем с производителями, изучаем существующий опыт и привлекаем внимание клиентов к наиболее экологичным судам на рынке", — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В рамках премии второй год подряд специальный приз от стратегического информационного партнера премии "СКАН-Интерфакс" в номинации "Лидер медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли" получил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Топ-менеджер компании стабильно занимает первую строчку рейтинга, который система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс выпускает совместно с медиа-порталом FedLeasing.ru, начиная с 2020 года. Эксперты вновь отметили личный вклад Дмитрия Ивантера в освещение событий рынка лизинга в текущем году и популяризацию лизинговых услуг в России.

Национальная премия "Лизинговая сделка года" — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов, учрежденный в 2019 году "Федерацией лизинга" при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рейтингового агентства "Эксперт РА" и консалтинговой компании PwC Россия. Членами жюри выступают ведущие независимые эксперты, оценивающие лизинговые проекты по ряду нечисловых критериев, учитывающих социальную значимость сделки, финансовую, техническую сложность, уникальность лизингового проекта и др. В 2021 г. на конкурс было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 01.09.2020 по 31.08.2021 гг. более чем 340 компаниями — лизингодателями, лизингополучателями, поставщиками, а также банками и страховыми компаниями, принимавшими участие в сделках.

СКАН — система анализа медиасреды, созданная в информационном агентстве "Интерфакс". Платформа объединяет в себе доступ к электронным архивам десятков тысяч газет, журналов, информагентств, электронных и Интернет-СМИ, блогов, а также профессиональные инструменты для поиска, мониторинга и анализа информации.

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