Банк "Открытие" предоставит проектное финансирование ГК "ПСК" на строительство жилого комплекса в Калининском районе Петербурга

Кредитные средства будут предоставлены ГК "ПСК" на строительство жилого комплекса в категории высокого комфорт-класса на участке площадью 6,5 га по Полюстровскому пр., 87 — территории бывшего завода "Петрохолод". Общая сумма инвестиций в проект составит 24 млрд рублей.

Банк "Открытие" также выступил партнером сделки по приобретению ГК "ПСК" доли в ООО "Петрохолод" с правом собственности на земельный участок под застройку. Здесь, в 900 метрах от ст. метро "Лесная", к 2025 г. компания планирует построить жилой комплекс общей площадью 125 000 кв. м.

Площадь застройки составит 2,3 га. Реализация займет около трех лет и будет предваряться разработкой проекта и получением разрешения на строительство в 2022 г. ГК "ПСК" планирует приступить к строительным работам в IV кв. 2022 г.

Параметры участка позволяют построить на нем около 125 000 кв. м. жилой недвижимости. Высота жилых зданий — до 13 этажей. Проект предусматривает паркинг, а на прилегающих земельных участках будут возведены детский сад и школа.

Для ГК "ПСК" этот проект стал вторым в 2021 г. с привлечением финансирования от банка "Открытие". В феврале компания приобрела участок на Набережной реки Карповки, на котором строится премиальный жилой комплекс "Северная корона".

"Мы рады продолжению сотрудничества с ГК "ПСК", тем более — участию в такой крупной и интересной сделке. Как кредитор мы уделяем большое внимание концепции проекта и качеству возводимых объектов — уверена, что новый комплекс будет комфортным для его жителей", — прокомментировала сделку Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие".

"Мы наращиваем присутствие в сегменте комфорта-класса в наиболее перспективных и востребованных локациях. В верхнем ценовом диапазоне этого сегмента и в таких проектах как на Полюстровском проспекте мы видим отличный потенциал и ряд рыночных ниш для развития нашего девелоперского продукта. В следующем году сообщим о новых сделках", — говорит Максим Штерн, собственник ГК "ПСК".

ГК "ПСК" — обладатель высшего балла по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию (по данным ЕРЗ.РФ)