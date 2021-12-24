Банк "Открытие" предоставит проектное финансирование ГК "ПСК" на строительство жилого комплекса в Калининском районе Петербурга

Кредитные средства будут предоставлены ГК "ПСК" на строительство жилого комплекса в категории высокого комфорт-класса на участке площадью 6,5 га по Полюстровскому пр., 87 — территории бывшего завода "Петрохолод". Общая сумма инвестиций в проект составит 24 млрд рублей.
Банк "Открытие" также выступил партнером сделки по приобретению ГК "ПСК" доли в ООО "Петрохолод" с правом собственности на земельный участок под застройку. Здесь, в 900 метрах от ст. метро "Лесная", к 2025 г. компания планирует построить жилой комплекс общей площадью 125 000 кв. м.
Площадь застройки составит 2,3 га. Реализация займет около трех лет и будет предваряться разработкой проекта и получением разрешения на строительство в 2022 г. ГК "ПСК" планирует приступить к строительным работам в IV кв. 2022 г.
Параметры участка позволяют построить на нем около 125 000 кв. м. жилой недвижимости. Высота жилых зданий — до 13 этажей. Проект предусматривает паркинг, а на прилегающих земельных участках будут возведены детский сад и школа.
Для ГК "ПСК" этот проект стал вторым в 2021 г. с привлечением финансирования от банка "Открытие". В феврале компания приобрела участок на Набережной реки Карповки, на котором строится премиальный жилой комплекс "Северная корона".
"Мы рады продолжению сотрудничества с ГК "ПСК", тем более — участию в такой крупной и интересной сделке. Как кредитор мы уделяем большое внимание концепции проекта и качеству возводимых объектов — уверена, что новый комплекс будет комфортным для его жителей", — прокомментировала сделку Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие".
"Мы наращиваем присутствие в сегменте комфорта-класса в наиболее перспективных и востребованных локациях. В верхнем ценовом диапазоне этого сегмента и в таких проектах как на Полюстровском проспекте мы видим отличный потенциал и ряд рыночных ниш для развития нашего девелоперского продукта. В следующем году сообщим о новых сделках", — говорит Максим Штерн, собственник ГК "ПСК".
ГК "ПСК" — обладатель высшего балла по соблюдению сроков ввода объектов в эксплуатацию (по данным ЕРЗ.РФ)
Группа компаний "ПСК" — девелопер и один из крупнейших застройщиков апартаментов Петербурга. В портфеле более 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых 15 — собственные девелоперские проекты. В 2021 году общая площадь застройки собственных проектов ГК "ПСК" превысила 335 000 кв. м.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.