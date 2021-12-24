В Самарской области утвердили изменения по налоговым льготам для предпринимателей на "упрощенке" и понятие креативных индустрий

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе заключительного пленарного заседания Самарской губернской думы в 2021 году представил на рассмотрение депутатскому корпусу сразу несколько законопроектов.

Один из них — об изменении критериев применения пониженных налоговых ставок УСН для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, пострадавших от пандемии. Их перечень утвержден на федеральном уровне.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в дополнение к федеральным инструментам поддержки в этом году в регионе велась разработка своих антикризисных мер. Одной из них стало трехкратное понижение ставок УСН для некоторых категорий предпринимателей, утвержденное еще летом, в качестве предупреждения негативного прогноза влияния пандемии на бизнес. Предложение о пересмотре критериев использования налоговой льготы поступило от представителей бизнес-сообщества на встрече с главой региона, которая состоялась в конце ноября.

Изменения в законе позволят использовать льготную ставку предпринимателям, чьи доходы в этом году снизились на 5% по сравнению с 2019 годом. Ранее снижение было установлено на уровне 20%. Вместе с этим до 75 млн рублей увеличен и предельный размер дохода предпринимателей взамен ранее установленным 50 млн рублей.

Законопроект также распространит свое действие на предприятия малого и среднего бизнеса, созданные с 1 января 2021 года и осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях экономики.

"Сегодня на территории Самарской области зарегистрировано 128,7 тыс. субъектов МСП, из них 30,5 тысяч попадают под действие закона. Таким образом, данная мера поддержки затронет более 100 тысяч работников этих организаций", — сказал министр.

Еще один законопроект касался развития на территории региона креативных индустрий, что позволит создать условия для реализации творческих проектов, формирования устойчивых креативных индустрий в регионе. К ним относятся народно-художественные промыслы и ремесла, музеи, театры, деятельность в сфере музыки, кино, анимации, живописи, деятельность галерей, современных медиа, а также промышленный дизайн, индустрия моды, гастрономическая индустрия и многое другое.

"По оценкам АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", Самарская область является одним из ведущих регионов с точки зрения развития креативной экономики — доля креативных индустрий в валовом региональном продукте области составляет 4,8%, в регионе динамично протекают процессы формирования новых экономических специализаций в креативном секторе экономики", — рассказал Дмитрий Богданов, представляя законопроект депутатам.

Документ закрепляет понятие субъекта креативных индустрий и творческого продукта. Это позволит создать нормативно-правовые условия для идентификации таких организаций, формирования специализированных мер поддержки под запрос и потребности творческих организаций.

"Законопроект относит к субъектам креативных индустрий организации, индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых граждан. По нашим оценкам порядка 32 тысяч таких субъектов осуществляют деятельность в Самарской области в настоящее время, — сообщил министр. — Идентификация субъектов креативных индустрий и создание условий для их развития в регионе позволят формировать новую, экономически перспективную отрасль в экономике, направленную на создание благоприятных условий для самореализации и развития талантов через поддержку и стимулирование предпринимательской деятельности в сфере креативных индустрий, создание условий и стимулов для устойчивого повышения качества и развития человеческого капитала в Самарской области, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность".

Ранее законопроекты были одобрены членами областного правительства. Депутаты Самарской губернской думы также приняли единогласное решение в пользу утверждения представленных законодательных инициатив.