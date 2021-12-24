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Государство и Бизнес Экономическая политика

Компания "OZON-Поволжье", создающая в Чапаевске логистический комплекс, стала резидентом ТОСЭР

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трехстороннее соглашение подписали министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, менеджер проектов ООО "Интернет Решения" (Ozon) Иван Беляков и глава Чапаевска Виталий Ащепков.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Логистический центр будет располагаться в индустриальном парке "Чапаевск". Инвестиции составят 7,3 млрд рублей, в результате проекта будет создано 3400 новых рабочих мест и еще столько же — в ближайшей периферии объекта.

"По поручению губернатора Самарской области Дмитрий Азарова мы продолжаем уверенно двигаться по пути Стратегии лидерства. Регион и город будут оказывать всестороннюю поддержку резиденту. И только в рамках региональных налоговых льгот экономия инвестора составит 388 миллионов рублей. Корпус под логистический центр практически готов, а это значит, что совсем скоро в Чапаевске появится несколько тысяч новых рабочих мест", — рассказал Дмитрий Богданов.

"Новый фулфилмент-центр Ozon — это и новые возможности для местного бизнеса. Запуск такого центра — это шанс для предпринимателей еще быстрее выйти на рынок, экономя на логистике. Предприниматели Самарской области смогут масштабировать свой бизнес, ведь товары, которые будут храниться на новом объекте, станут продаваться по всей стране и за рубеж. При этом все логистические сложности и поддержку возьмет на себя Ozon. Мы рады тесному и продуктивному взаимодействию с регионом и ощущаем правительственную поддержку на всех этапах развития проекта", — отметил Иван Беляков.

Компания "ОЗОН-ПОВОЛЖЬЕ" станет 14-м резидентом ТОСЭР "Чапаевск", а в ближайшее время будут приняты решения по получению статуса резидента еще по трем "чапаевским" компаниям. Планируется, что количество резидентов ТОСЭР "Чапаевск" к концу 2021 года возрастет до 17, общий объем инвестиций увеличится до 10,8 млрд рублей, количество рабочих мест — до 4236 единиц.

Режим ТОСЭР действует в двух моногородах Самарской области — Тольятти (с сентября 2016 года) и Чапаевске (с февраля 2019 года). Резиденты ТОСЭР на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие 5 лет. Кроме того, для резидентов, получивших этот статус в первые 3 года функционирования ТОСЭР, тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды снижены до 7,6%.

В настоящее время статус резидента имеют 64 "тольяттинских" и 13 "чапаевских" компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 44,8 млрд рублей и создать 10,8 тысяч новых рабочих мест. По состоянию на 01.10.2021 резидентами ТОСЭР инвестировано 22,5 млрд руб., создано 7595 рабочих мест, запущено более 50 производств, в консолидированный бюджет региона уплачено 1 млрд руб. (на 01.07.2021).

Ozon — ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 46 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Обширная логистическая инфраструктура позволяет тысячам предпринимателей продавать свою продукцию в 11 часовых поясах России, а для 85 млн россиян — дать доступ к курьерской доставке или пункту выдачи в шаговой доступности. Ozon также активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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