Самарская область стала пилотным регионом в реализации II этапа проекта устранения цифрового неравенства

Самарская область стала пилотным регионом в реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства. Он включает в себя организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. В пяти муниципальных образованиях Самарской области в этом году в рамках проекта построили 75 базовых станций.
Благодаря этому в поселках и деревнях появилась мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE). Жителям доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной интернет.
"В населенных пунктах, где проживает более 500 человек и потому они не попадают в проект устранения цифрового неравенства 2.0, мы совместно с операторами сотовой связи реализуем программу развития сотовой связи, - рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Строительство инфраструктуры в сельских поселениях, в том числе и доступ к Интернету, президент РФ Владимир Путин на прошедшей пресс-конференции обозначил одним из приоритетных направлений. В нашем регионе в этом отношении проводится очень большая работа. В этом году 352 социально значимых объекта были подключены по оптоволоконной связи к сетям Интернет. За три года существования проекта "Информационные инфраструктуры" было подключено 868 объектов, в их числе и школы. И по состоянию на сегодняшний день все школы - независимо от того, в городе или на селе они находятся, - подключены к высокоскоростному интернету".
Новые цифровые технологии необходимо активно использовать в образовании. Об этом говорил президент на пресс-конференции. По мнению Путина, современные дети лучше усваивают знания в игровой форме.
"Дети всегда умнее и лучше своих родителей, потому что накоплен большой потенциал. Дети любят обучаться с помощью игр. Будем широко использовать цифровые возможности для этого", - отметил Владимир Путин.
Над внедрением широкополосного интернета в стране активно работает правительство РФ. Если в Самарской области все школы подключены к Интернету, то в стране эта работа завершается. Следующим этапом станет развитие интернета в сельской местности. На эти меры предусмотрено порядка 24 млрд рублей.
Интернет позволит всем гражданам иметь равный доступ к государственным услугам, решать свои ежедневные проблемы и находить ответы на вопросы в оперативном режиме. Такая стратегия - способ повсеместного улучшения качества жизни людей даже в удаленных районах страны.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.