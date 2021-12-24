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Самарская область стала пилотным регионом в реализации II этапа проекта устранения цифрового неравенства

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область стала пилотным регионом в реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства. Он включает в себя организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек. В пяти муниципальных образованиях Самарской области в этом году в рамках проекта построили 75 базовых станций.

Благодаря этому в поселках и деревнях появилась мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE). Жителям доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной интернет.

"В населенных пунктах, где проживает более 500 человек и потому они не попадают в проект устранения цифрового неравенства 2.0, мы совместно с операторами сотовой связи реализуем программу развития сотовой связи, - рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Строительство инфраструктуры в сельских поселениях, в том числе и доступ к Интернету, президент РФ Владимир Путин на прошедшей пресс-конференции обозначил одним из приоритетных направлений. В нашем регионе в этом отношении проводится очень большая работа. В этом году 352 социально значимых объекта были подключены по оптоволоконной связи к сетям Интернет. За три года существования проекта "Информационные инфраструктуры" было подключено 868 объектов, в их числе и школы. И по состоянию на сегодняшний день все школы - независимо от того, в городе или на селе они находятся, - подключены к высокоскоростному интернету".

Новые цифровые технологии необходимо активно использовать в образовании. Об этом говорил президент на пресс-конференции. По мнению Путина, современные дети лучше усваивают знания в игровой форме.

"Дети всегда умнее и лучше своих родителей, потому что накоплен большой потенциал. Дети любят обучаться с помощью игр. Будем широко использовать цифровые возможности для этого", - отметил Владимир Путин.

Над внедрением широкополосного интернета в стране активно работает правительство РФ. Если в Самарской области все школы подключены к Интернету, то в стране эта работа завершается. Следующим этапом станет развитие интернета в сельской местности. На эти меры предусмотрено порядка 24 млрд рублей.

Интернет позволит всем гражданам иметь равный доступ к государственным услугам, решать свои ежедневные проблемы и находить ответы на вопросы в оперативном режиме. Такая стратегия - способ повсеместного улучшения качества жизни людей даже в удаленных районах страны.

Гид потребителя

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