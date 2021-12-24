Госавтоинспекция Самарской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

В Самарском регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня и завтра ожидается сильный снег, метель, ветер, порывы 25-27 м/с. На дорогах снежные заносы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
В этой связи всем участникам движения следует быть особенно внимательными и осторожными на дороге. Рекомендуется минимизировать нахождение на улице.
Особо предусмотрительными нужно быть водителям! Если вы знаете, что вам предстоит дальнее путешествие или затяжной многочасовой переезд между городами в суровых условиях, прежде всего вам нужно заехать на ТО и проверить, в каком состоянии находится автомобиль! Обязательно изучите маршрут, отметьте пункты отдыха, питания и техобслуживания. Важно то, какой протяженности бы ни был маршрут, необходимо предупреждать близких и заинтересованных людей о том, куда и в какое время вы планирует приехать.
Кроме того, следует соблюдать меры безопасности, учитывая особенности движения транспорта в зимний период. Маневры на дороге осложняют снег, особенно в условиях ограниченной видимости и разнородного покрытия. В обязательном порядке необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, не допускать рискованных выездов на встречную полосу движения.
Пешеходам настоятельно рекомендуется на верхней одежде в темное время суток и при неблагоприятной погоде использовать световозвращающие элементы, переходить дорогу строго по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.
Помните, что сотрудники Госавтоинспекции всегда придут вам на помощь. В случае ЧС вы можете обратиться к экипажу ДПС, в ближайшее подразделение ГИБДД или же по телефону 02 (102, 112).
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!