Госавтоинспекция Самарской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

В Самарском регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня и завтра ожидается сильный снег, метель, ветер, порывы 25-27 м/с. На дорогах снежные заносы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

В этой связи всем участникам движения следует быть особенно внимательными и осторожными на дороге. Рекомендуется минимизировать нахождение на улице.

Особо предусмотрительными нужно быть водителям! Если вы знаете, что вам предстоит дальнее путешествие или затяжной многочасовой переезд между городами в суровых условиях, прежде всего вам нужно заехать на ТО и проверить, в каком состоянии находится автомобиль! Обязательно изучите маршрут, отметьте пункты отдыха, питания и техобслуживания. Важно то, какой протяженности бы ни был маршрут, необходимо предупреждать близких и заинтересованных людей о том, куда и в какое время вы планирует приехать.

Кроме того, следует соблюдать меры безопасности, учитывая особенности движения транспорта в зимний период. Маневры на дороге осложняют снег, особенно в условиях ограниченной видимости и разнородного покрытия. В обязательном порядке необходимо соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, не допускать рискованных выездов на встречную полосу движения.

Пешеходам настоятельно рекомендуется на верхней одежде в темное время суток и при неблагоприятной погоде использовать световозвращающие элементы, переходить дорогу строго по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

Помните, что сотрудники Госавтоинспекции всегда придут вам на помощь. В случае ЧС вы можете обратиться к экипажу ДПС, в ближайшее подразделение ГИБДД или же по телефону 02 (102, 112).