Синоптики: "В выходные дни ожидается резкое ухудшение погодных условий"

В выходные дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. При прохождении через Среднюю Волгу фронтальных разделов очередного Атлантического циклона, центр которого располагается у побережья Кольского полуострова, ожидаются снегопады, метели, сильный ветер, местами достигающий критериев опасного метеорологического явления. На дорогах образуются снежные заносы.

Температура воздуха кратковременно повысится. В начале следующей недели зона осадков отойдет на восток и Самарский регион окажется под влиянием гребня антициклона, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 25 декабря, облачно. По западной половине небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер южный 8-13 м/с. Порывы 17-22 м/с, по западу 25-27 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. По востоку до -16. На дорогах местами снежные заносы.

В воскресенье, 26 декабря, ночью облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Ночью и утром порывы 17-22 м/с, местами 25-27 м/с. Температура воздуха -6... -11 °C. Местами до -16. На дорогах снежные заносы. Днем облачно. Снег, местами сильный, метель. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха -3... -8 °C. На дорогах снежные заносы.

В понедельник, 27 декабря, ночью переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -18...-23 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C.