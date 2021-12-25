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Федеральная власть Власть и политика

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы Дмитрия Азарова о повышении эффективности НОЦ

МОСКВА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию с Владимиром Путиным обсуждалась деятельность научно-образовательных центров мирового уровня.

В ходе обсуждения были подведены итоги: за три года создано 15 НОЦ, насчитывающих 576 организаций. Внедрено в производство 1 230 технологий и высокотехнологичных продуктов, при этом создано 4 873 новых высокотехнологичных рабочих мест. Как отметили на заседании, объем высокотехнологичных работ и услуг НОЦ составил 24 млрд рублей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на примере деятельности межрегионального НОЦ "Инженерия будущего" высказал предложения по повышению эффективности функционирования центров. Главными задачами являются усиление кооперации научных институтов с промышленными предприятиями и определение приоритетных производственных задач с учетом научно-технологичных разработок НОЦ.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддерживает инициативы губернатора Самарской области.

Партнерство научных организаций и бизнеса, на базе НОЦ, будет способствовать ускорению технологического развития страны и подготовке высокопрофессиональных кадров, квалификация которых будет отвечать реальным потребностям предприятий.

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