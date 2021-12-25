В Самарской области установлено расписание электричек на новогодние праздники

В Самарской области на период новогодних праздничных дней устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов.
30 декабря — по рабочему дню пятница; 31 декабря — по выходному дню суббота. 1 — 8 января — по выходному дню суббота; 9 января — по выходному дню воскресенье; 10 января — по рабочему дню понедельник.
31 декабря, 1 — 8 января назначается поезд № 7141 Самара (отпр. 07.03) — Сызрань-1 (приб. 08.57).
31 декабря, 1 - 9 января 2022 года назначается поезд № 7142 Сызрань-1 (отпр. 08.12) — Самара (приб. 10.59).
1 - 7, 9 января назначается поезд № 7143 Самара (отпр. 16.13) — Сызрань-1 (приб. 17.48).
1 - 7, 9 января назначается поезд № 7144 Сызрань-1 (отпр. 18.00) — Самара (приб. 19.53).
8 января назначается поезд № 7145 Самара (отпр. 18.30) — Сызрань-1 (приб. 20.11).
30 декабря, 9 января назначается поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 20.21) — Жигулевское Море (приб. 21.59).
31 декабря, 10 января назначается поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08.40) — Самара (приб. 10.19).
1 января ОТМЕНЯЮТСЯ пригородные поезда:
- № 6302/6301 Пятилетка (отпр.05.50) — Жигулевское Море (приб.07.44)
- № 6312 Жигулевское Море (отпр.18.09) — Самара (приб.20.21)
- № 6322/6321 Самара (отпр.12.55) — Курумоч (приб.14.23)
- № 6325 Курумоч (отпр.10.25) — Жигулевское Море (приб.11.16)
- № 6326 Жигулевское Море (отпр.14.24) — Курумоч (приб.15.15)
- № 6504 Самара (отпр.05.11) –Похвистнево (приб.07.52)
- № 6519 Похвистнево (отпр.18.51) — Самара (приб.21.37)
- № 6569 Мирная (отпр.17.09) — Сызрань (приб.20.04)
- № 6570 Сызрань (отпр.05.57) — Мирная (приб.08.51)
С 30 декабря по 10 января устанавливаются следующий порядок курсирования поездов по маршруту Самара — Колтубанка — Бузулук:
30 декабря, 9 января назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.16.50) – Колтубанка (приб.17.23-отпр.17.25) – Самара (приб.20.14).
31 декабря, 10 января назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.06.50) – Колтубанка (приб.09.42-отпр.09.44) – Бузулук (приб.10.15).
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!