В Самарской области установлено расписание электричек на новогодние праздники

В Самарской области на период новогодних праздничных дней устанавливается следующий порядок движения пригородных поездов.

30 декабря — по рабочему дню пятница; 31 декабря — по выходному дню суббота. 1 — 8 января — по выходному дню суббота; 9 января — по выходному дню воскресенье; 10 января — по рабочему дню понедельник.

31 декабря, 1 — 8 января назначается поезд № 7141 Самара (отпр. 07.03) — Сызрань-1 (приб. 08.57).

31 декабря, 1 - 9 января 2022 года назначается поезд № 7142 Сызрань-1 (отпр. 08.12) — Самара (приб. 10.59).

1 - 7, 9 января назначается поезд № 7143 Самара (отпр. 16.13) — Сызрань-1 (приб. 17.48).

1 - 7, 9 января назначается поезд № 7144 Сызрань-1 (отпр. 18.00) — Самара (приб. 19.53).

8 января назначается поезд № 7145 Самара (отпр. 18.30) — Сызрань-1 (приб. 20.11).

30 декабря, 9 января назначается поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 20.21) — Жигулевское Море (приб. 21.59).

31 декабря, 10 января назначается поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр. 08.40) — Самара (приб. 10.19).

1 января ОТМЕНЯЮТСЯ пригородные поезда:

№ 6302/6301 Пятилетка (отпр.05.50) — Жигулевское Море (приб.07.44) № 6312 Жигулевское Море (отпр.18.09) — Самара (приб.20.21) № 6322/6321 Самара (отпр.12.55) — Курумоч (приб.14.23) № 6325 Курумоч (отпр.10.25) — Жигулевское Море (приб.11.16) № 6326 Жигулевское Море (отпр.14.24) — Курумоч (приб.15.15) № 6504 Самара (отпр.05.11) –Похвистнево (приб.07.52) № 6519 Похвистнево (отпр.18.51) — Самара (приб.21.37) № 6569 Мирная (отпр.17.09) — Сызрань (приб.20.04) № 6570 Сызрань (отпр.05.57) — Мирная (приб.08.51)

С 30 декабря по 10 января устанавливаются следующий порядок курсирования поездов по маршруту Самара — Колтубанка — Бузулук:

30 декабря, 9 января назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.16.50) – Колтубанка (приб.17.23-отпр.17.25) – Самара (приб.20.14).

31 декабря, 10 января назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.06.50) – Колтубанка (приб.09.42-отпр.09.44) – Бузулук (приб.10.15).