Открыто рабочее движение на второй очереди Самарского мостового перехода

В субботу, 25 декабря, открыто рабочее движение на второй очереди мостового перехода через реку Самару. Об этом в Instagram сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Движение открыто почти на год раньше запланированного срока. "Такой результат стал возможен благодаря большой работе, которую проделали не только в регионе, но также на федеральном уровне и добились дополнительного финансирования", — отмечает губернатор.
Дорога протяженностью 7,8 км с развязками и путепроводом через железнодорожные пути имеет важное значение для тысяч жителей, так как повышает транспортную доступность южных районов и соседних регионов.
"Благодарю всех, кто трудился на этом объекте, и отдельно правительство страны за поддержку", — резюмировал Азаров.
Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин, степень технической готовности объекта — 97%. "В течение I квартала 2022 года все работы будут выполнены", — сообщил Пивкин.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.