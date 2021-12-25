Открыто рабочее движение на второй очереди Самарского мостового перехода

В субботу, 25 декабря, открыто рабочее движение на второй очереди мостового перехода через реку Самару. Об этом в Instagram сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Движение открыто почти на год раньше запланированного срока. "Такой результат стал возможен благодаря большой работе, которую проделали не только в регионе, но также на федеральном уровне и добились дополнительного финансирования", — отмечает губернатор.

Дорога протяженностью 7,8 км с развязками и путепроводом через железнодорожные пути имеет важное значение для тысяч жителей, так как повышает транспортную доступность южных районов и соседних регионов.

"Благодарю всех, кто трудился на этом объекте, и отдельно правительство страны за поддержку", — резюмировал Азаров.

Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог области Иван Пивкин, степень технической готовности объекта — 97%. "В течение I квартала 2022 года все работы будут выполнены", — сообщил Пивкин.