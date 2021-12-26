Ночью на трассе М-5 в Самарской области образовался затор

В воскресенье, 26 декабря, в 1:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о заторе с 100 км по 140 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе н. п. Первокоммунарский Алексеевского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области
Количество техники в заторе уточняется. По данным чрезвычайной службы, дополнительно привлечена специальная техника поисково-спасательной службы Самарской области, Волжского спасательного центра МЧС России, аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Самарской области, мобильные пункты обогрева 3 и 31 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области в готовности.
"По предварительной информации, в результате происшествия погибших и пострадавших нет", — отметили в региональном управлении МЧС России.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.