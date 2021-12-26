Ночью на трассе М-5 в Самарской области образовался затор

В воскресенье, 26 декабря, в 1:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о заторе с 100 км по 140 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе н. п. Первокоммунарский Алексеевского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области

Количество техники в заторе уточняется. По данным чрезвычайной службы, дополнительно привлечена специальная техника поисково-спасательной службы Самарской области, Волжского спасательного центра МЧС России, аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Самарской области, мобильные пункты обогрева 3 и 31 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области в готовности.

"По предварительной информации, в результате происшествия погибших и пострадавших нет", — отметили в региональном управлении МЧС России.