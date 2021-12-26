Из-за метеоусловий ограничено движение транспорта на дорогах Самарской области

Временное ограничение для движения грузового и маршрутного транспорта по участкам федеральных трасс в Самарской области продлено с 10:00 до 15:00 из-за сложных погодных условий.

В Самарской области ограничение действует:

— на км 861+864 — км 1194+796 автодороги М-5 "Урал";

— на км 0+000 — км 12+000 подъезда к Самаре;

— на км 294+500 — км 294+660 и км 295+100 — км 328+400 подъезда к Ульяновску;

— на км 17+900 — км 47+200 автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград;

— на км 136+040 — км 209+704 автодороги Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск на участке "Ульяновск — Димитровград — Самара";

— на км 10+800 — км 132+565 подъезда к Оренбургу;

— на км 0+000 — км 79+400 автодороги Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград на участке обводной г. Самары от трассы М-5 "Урал" до автодороги Самара — Волгоград;

— на км 25+348 — км 111+450 автодороги Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

А также на км 8+650 — км 195+045 автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан в Самарской и Оренбургской областях.