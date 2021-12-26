Возобновлено движение на дороге "Самара - Оренбург" в Алексеевском районе

В воскресенье, 26 декабря, в 15:10 на автодороге "Самара - Оренбург" возобновлено движение автотранспорта.

С момента приостановки движения работа специальных служб, осуществляющих расчистку трассы, ответственных контролирующих органов находились на контроле прокурора Алексеевского района Дениса Макова.

Напомним, что в "снежном плену" оказалось 20 машин, в которых находилось 27 человек. На месте затора дежурили сотрудники МЧС. Сотрудниками Волжского спасательного центра была проведена эвакуация людей к пунктам временного размещения, которые были своевременно развернуты на месте затора. Пострадавших нет.