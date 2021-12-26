Баскетбольная "Самара" закончила год поражением в Москве

Первый круг регулярного чемпионата Суперлиги-1 "Самара" завершила поражением в Москве от "Руны" — 56:75.

Самарцы начали матч с 0:6 — но затем на шесть с лишним минут закрыли хозяевам дорогу к своему кольцу. Айк Нваму принес нашей команде первые очки попаданием с восьми метров, дальним же броском Максим Дыбовский вывел ее вперед незадолго до конца стартового периода (9:6) — но концовка четверти осталась за москвичами: 10:13. Еще и во второй "Самара" долгие шесть минут обходилась без очков — отставание выросло до 15 очков, 10:25. Александр Варнаков с линии штрафных, наконец, разморозил самарский счет, но к большому перерыву "Руна" по-прежнему была заметно впереди: 20:32.

Зато третью четверть самарская команда начала пободрее, за две минуты набрав практически столько же очков, сколько за предыдущую десятиминутку — и Артемс Бутянковс свел разницу к "-9", 29:38. Но москвичи вновь быстро оторвались на двузначную дистанцию, к концу периода оторвавшись уже на 20 очков (34:54). Но, словно вспомнив предыдущий матч, "Самара" именно в этот момент устремилась в погоню: 8 очков подряд от Егора Вяльцева, треха от Александра Варнакова и добивание от Алексея Нестерова — и всего-то "-7" (47:54) за семь минут до сирены. Но, к сожалению, большего хозяева уже не позволили. На финиш "Руна" накатывала с комфортным заделом, не дав самарцам шансов втянуть себя в концовку.

56:75 — поражение "Самары".