Самолет из Новосибирска экстренно сел в аэропорту Самары

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В воскресенье, 26 декабря, пассажирский самолет Embraer, вылетевший из Новосибирска, аварийно сел в Самаре, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.