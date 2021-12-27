Всероссийский союз страховщиков против мошенников

23 декабря состоялась онлайн-конференция, организованная Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Главной ее темой стало обсуждение мер по противодействию страховому мошенничеству в стране. Особое внимание спикеры уделили ОСАГО и "тренду 2021 года" — схеме "юрист-автоподставщик".
По итогам девяти месяцев 2021 года страховыми компаниями в правоохранительные органы направлено более 7150 заявлений на общую сумму ущерба около 4 миллиардов рублей. Эта цифра отражает все виды страхового мошенничества по стране. Из общего числа — 89% приходится на махинации в сфере ОСАГО, по сумме ущерба это составляет 57%. На втором месте находится автострахование каско. Третью и четвертую позиции делят страхование имущества и ответственности, ДМС и страхование жизни.
На момент предоставления данных полные годовые итоги еще не были подведены. Однако вице-президент ВСС Сергей Ефремов предположил, что количество заявлений превысит 10 000 на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Такие цифры будут сопоставимы с 2020 годом, и можно говорить, что предпринимаемые усилия страхового сообщества, правоохранительных органов и региональных властей по противодействию мошенникам доказали свою эффективность.
"Нам удается сдерживать основную массу мошеннических действий. Опыт, накопленный в предыдущие годы, способы выявления и меры борьбы дают результат — ситуация не ухудшается", — сказал Сергей Ефремов.
Что касается субъектов РФ, то в 2021-м в тройке лидеров по обращениям Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа. И здесь самый уязвимый вид страхования ОСАГО. Внутри ПФО по количеству обращений и средней выплате ОСАГО сразу пять регионов находятся в "красной" зоне.
Самарская область на этом фоне выглядит гораздо лучше своих соседей. В рейтинге РСА недобросовестных действий в ОСАГО наш регион занимает 72-е место и входит в "зеленую" зону. Хотя частота страховых случаев в 2021 году выросла на 0,8% по сравнению с 2020-м. Но средняя страховая выплата на 16% ниже средней по стране.
Несмотря на все усилия, прилагаемые страховщиками для борьбы с мошенниками, существуют схемы, с помощью которых пока удается обойти барьеры. Одним из ярких примеров стали действия группы автоюристов, занимающихся "автоподставами". О них подробно рассказал начальник отдела юридического департамента СПАО "Ингосстрах" Алексей Бессонов.
В основе схемы "юрист-автоподставщик" так называемый "потерпевший" в ДТП на дорогом автомобиле, ремонт которого требует больших вложений. В качестве жертвы-"виновника" выбирают грузовые ГАЗели, принадлежащие юридическому лицу. В этом случае взыскать ущерб по ОСАГО с превышением лимита гораздо проще. Аварии провоцируются на участках дорог с круговым движением.
Правоохранители в возбуждении дел по таким заявлениям страховых компаний отказывают. Придраться там не к чему, факт ДТП зарегистрирован сотрудниками ГИБДД, имеется видеозапись регистратора. Доказать в суде злой умысел довольно тяжело.
Представитель Ингосстраха рассказал о действующих группах в Москве, но и в других регионах подобные мошенники существуют. По мнению экспертов, схема "юрист-автоподставщик" была названа "трендом 2021 года", и представители ВСС и РСА призвали всех автомобилистов к повышенной бдительности.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?