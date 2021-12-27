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Экономика и бизнес

Всероссийский союз страховщиков против мошенников

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 декабря состоялась онлайн-конференция, организованная Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и Российским союзом автостраховщиков (РСА). Главной ее темой стало обсуждение мер по противодействию страховому мошенничеству в стране. Особое внимание спикеры уделили ОСАГО и "тренду 2021 года" — схеме "юрист-автоподставщик".

По итогам девяти месяцев 2021 года страховыми компаниями в правоохранительные органы направлено более 7150 заявлений на общую сумму ущерба около 4 миллиардов рублей. Эта цифра отражает все виды страхового мошенничества по стране. Из общего числа — 89% приходится на махинации в сфере ОСАГО, по сумме ущерба это составляет 57%. На втором месте находится автострахование каско. Третью и четвертую позиции делят страхование имущества и ответственности, ДМС и страхование жизни.

На момент предоставления данных полные годовые итоги еще не были подведены. Однако вице-президент ВСС Сергей Ефремов предположил, что количество заявлений превысит 10 000 на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Такие цифры будут сопоставимы с 2020 годом, и можно говорить, что предпринимаемые усилия страхового сообщества, правоохранительных органов и региональных властей по противодействию мошенникам доказали свою эффективность.

"Нам удается сдерживать основную массу мошеннических действий. Опыт, накопленный в предыдущие годы, способы выявления и меры борьбы дают результат — ситуация не ухудшается", — сказал Сергей Ефремов.

Что касается субъектов РФ, то в 2021-м в тройке лидеров по обращениям Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа. И здесь самый уязвимый вид страхования ОСАГО. Внутри ПФО по количеству обращений и средней выплате ОСАГО сразу пять регионов находятся в "красной" зоне.

Самарская область на этом фоне выглядит гораздо лучше своих соседей. В рейтинге РСА недобросовестных действий в ОСАГО наш регион занимает 72-е место и входит в "зеленую" зону. Хотя частота страховых случаев в 2021 году выросла на 0,8% по сравнению с 2020-м. Но средняя страховая выплата на 16% ниже средней по стране.

Несмотря на все усилия, прилагаемые страховщиками для борьбы с мошенниками, существуют схемы, с помощью которых пока удается обойти барьеры. Одним из ярких примеров стали действия группы автоюристов, занимающихся "автоподставами". О них подробно рассказал начальник отдела юридического департамента СПАО "Ингосстрах" Алексей Бессонов.

В основе схемы "юрист-автоподставщик" так называемый "потерпевший" в ДТП на дорогом автомобиле, ремонт которого требует больших вложений. В качестве жертвы-"виновника" выбирают грузовые ГАЗели, принадлежащие юридическому лицу. В этом случае взыскать ущерб по ОСАГО с превышением лимита гораздо проще. Аварии провоцируются на участках дорог с круговым движением.

Правоохранители в возбуждении дел по таким заявлениям страховых компаний отказывают. Придраться там не к чему, факт ДТП зарегистрирован сотрудниками ГИБДД, имеется видеозапись регистратора. Доказать в суде злой умысел довольно тяжело.

Представитель Ингосстраха рассказал о действующих группах в Москве, но и в других регионах подобные мошенники существуют. По мнению экспертов, схема "юрист-автоподставщик" была названа "трендом 2021 года", и представители ВСС и РСА призвали всех автомобилистов к повышенной бдительности.

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