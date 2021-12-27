Замглавы Новокуйбышевска привлекли к "административке" и оштрафовали

Самарский областной суд признал постановления Самарского УФАС России, вынесенные в отношении заместителя главы Новокуйбышевска по вопросам городского хозяйства, законными и правомерными. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Ранее Новокуйбышевский городской суд также поддержал позицию Управления по данному вопросу.

Меры реагирования в отношении должностного лица города были приняты по инициативе прокуратуры Новокуйбышевска.

В ходе разбирательств было установлено, что в июле 2020 г. между местной администрацией в лице замглавы по вопросам городского хозяйства были заключены муниципальные контракты с ООО "МНП ТЕСЛА" на выполнение работ по замене светофорного объекта и с ООО "СИТИ ЭЛЕКТРИК" на выполнение работ по восстановлению сетей наружного освещения.

"Подрядчики выполнили обязательства, но заказчик в установленные в контракте сроки оплату не произвел, чем нарушил п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ", — отмечается в сообщении.

На основании изложенного в ФАС признали должностное лицо виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, и вынесли постановления о наложении штрафов в размере 30 тысяч рублей каждый.

Суды двух инстанции оставили в силе акты УФАС.