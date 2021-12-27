В регионе похолодает до -28

В ближайшие дни в Самарской области ожидаются морозы, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В понедельник, 27 декабря, днем будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8…-13 градусов Цельсия. Местами до -18 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -19…-24 °C.

Во вторник, 28 декабря, днем прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -12…-17 °C. Ночью похолодает до -23…-28 °C.

В среду, 29 декабря, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -15…-20 °C.