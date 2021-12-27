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Банк "Открытие" запустил сервис доставки ипотечных продуктов

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиентам "Открытия" стало ещё удобнее оформлять ипотечные продукты на сайте банка. Теперь заемщики в Москве и Санкт-Петербурге могут получить ипотечный кредит с бесплатной доставкой по выбранному ими адресу, без посещения офиса.

На данный момент сервис доступен по продуктам "Новостройка" и "Рефинансирование". Клиенту достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка и после одобрения лимита выбрать способ получения кредита — бесплатная доставка или офис.

После одобрения заявки сотрудник банка свяжется с клиентом, расскажет обо всех условиях кредита, направит список необходимых для согласования объекта документов, обсудит удобную дату, время и адрес проведения сделки.

Когда объект будет согласован, сотрудник банка приедет к клиенту и прямо на месте проведет сделку, дополнительно проконсультирует по условиям ипотечного кредитования и далее будет сопровождать клиента в течение всего срока обслуживания кредита.

Подробно с условиями доставки ипотечных кредитов, а также программами "Новостройка" и "Рефинансирование" можно ознакомиться на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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