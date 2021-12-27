На судью самарского арбитража готовят жалобу в ВККС

Кредитор ООО "СК Родник" готовит жалобы на судью Арбитражного суда Самарской области Евгению Докучаеву. Обращения будут направлены в Высшую квалификационную коллегию судей РФ и Совет судей РФ.

Поводом для таких действий стало поведение судьи при рассмотрении заявления ООО "Градус" о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "ЭкоСтройРесурс", выступающего единым региональным оператором по обращению с ТКО в Самарской области. По мнению кредитора, перед банкротством "Родника" были выведены деньги для последующего перечисления ООО "ЭкоСтройРесурс" в целях приобретения долей в уставном капитале и пополнения оборотных средств.

Во время предварительного заседания 20 декабря Докучаева, по словам представителя ООО "Градус" Игоря Мещерского, нарушила процессуальные права на судебную защиту. В частности, она во время предварительного заседания перешла в основное, имея на это возражения со стороны "Градуса".

Судья отклонила шесть ходатайств, в том числе об отложении предварительного заседания, о привлечении к делу представителей Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга. Как сообщил Игорь Мещерский, компания подала заявление о привлечении "ЭкоСтройРесурса" в интересах всех кредиторов "Родника", а долг перед ФНС составляет около 700 млн рублей. Также в деле нет письменной позиции конкурсного управляющего и других крупнейших кредиторов.

Представитель ООО "Градус" заявил ходатайство об отводе судьи. "Обосновывая устное заявление об отводе судьи Докучаевой Е.С., общество с ограниченной ответственностью "Градус" указывает на заинтересованность судьи и всего Арбитражного суда Самарской области в исходе рассмотрения заявления и полагает, что заявление подлежит рассмотрению в другом арбитражном суде", - говорится в определении суда.

Судья не нашла оснований для отвода и отклонила ходатайство об объявлении перерыва для подготовки соответствующего заявления в письменном виде. "Градус" намерен обжаловать это решение.