На судью самарского арбитража готовят жалобу в ВККС

Кредитор ООО "СК Родник" готовит жалобы на судью Арбитражного суда Самарской области Евгению Докучаеву. Обращения будут направлены в Высшую квалификационную коллегию судей РФ и Совет судей РФ.
Поводом для таких действий стало поведение судьи при рассмотрении заявления ООО "Градус" о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "ЭкоСтройРесурс", выступающего единым региональным оператором по обращению с ТКО в Самарской области. По мнению кредитора, перед банкротством "Родника" были выведены деньги для последующего перечисления ООО "ЭкоСтройРесурс" в целях приобретения долей в уставном капитале и пополнения оборотных средств.
Во время предварительного заседания 20 декабря Докучаева, по словам представителя ООО "Градус" Игоря Мещерского, нарушила процессуальные права на судебную защиту. В частности, она во время предварительного заседания перешла в основное, имея на это возражения со стороны "Градуса".
Судья отклонила шесть ходатайств, в том числе об отложении предварительного заседания, о привлечении к делу представителей Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга. Как сообщил Игорь Мещерский, компания подала заявление о привлечении "ЭкоСтройРесурса" в интересах всех кредиторов "Родника", а долг перед ФНС составляет около 700 млн рублей. Также в деле нет письменной позиции конкурсного управляющего и других крупнейших кредиторов.
Представитель ООО "Градус" заявил ходатайство об отводе судьи. "Обосновывая устное заявление об отводе судьи Докучаевой Е.С., общество с ограниченной ответственностью "Градус" указывает на заинтересованность судьи и всего Арбитражного суда Самарской области в исходе рассмотрения заявления и полагает, что заявление подлежит рассмотрению в другом арбитражном суде", - говорится в определении суда.
Судья не нашла оснований для отвода и отклонила ходатайство об объявлении перерыва для подготовки соответствующего заявления в письменном виде. "Градус" намерен обжаловать это решение.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?