К банкротству "Родника" привлекают "ЭкоСтройРесурс"

Кредитор ООО "СК Родник" - ООО "Градус" - подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "ЭкоСтройРесурс".

Регоператор сыграл на опережение и еще в октябре обратился в суд с заявлением о принятии встречного обеспечения иска. Как сообщал представитель "Градуса", на тот момент компания не подавала никаких заявлений в отношении "ЭкоСтройРесурса".

Регоператор опасался наложения обеспечительных мер в виде ареста счетов в размере реестровой задолженности 3,26 млрд рублей.

Напомним, по мнению представителей "Градуса", перед банкротством "Родника" через АО "Актив" были выведены деньги для последующего перечисления ООО "ЭкоСтройРесурс" как в целях приобретения долей в уставном капитале, так и в целях пополнения оборотных средств.

Регоператор считает поведение "Градуса" недобросовестным, ведь его победа приведет к фактической остановке деятельности "ЭкоСтройРесурса". По данным компании, заявленная сумма в 3,26 млрд руб. равнозначна поступлениям от потребителей на расчетный счет за семь месяцев.

"Следовательно, в результате предоставления обеспечения по заявлению ООО "Градус",

Региональный оператор не сможет выплачивать работникам заработную плату, производить

расчеты по хозяйственной деятельности и рассчитываться с операторами по обращению с

ТКО, что, как следствие, приведет к приостановке всего цикла обращения с ТКО и подорвет

санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, что явно несоразмерно рискам самого

ООО "Градус", - аргументирует позицию "ЭкоСтройРесурс".

Арбитраж не нашел оснований для принятия встречного обеспечения, так как обеспечительные меры никем не были заявлены.