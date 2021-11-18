К банкротству "Родника" привлекают "ЭкоСтройРесурс"

Кредитор ООО "СК Родник" - ООО "Градус" - подало заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ООО "ЭкоСтройРесурс".
Регоператор сыграл на опережение и еще в октябре обратился в суд с заявлением о принятии встречного обеспечения иска. Как сообщал представитель "Градуса", на тот момент компания не подавала никаких заявлений в отношении "ЭкоСтройРесурса".
Регоператор опасался наложения обеспечительных мер в виде ареста счетов в размере реестровой задолженности 3,26 млрд рублей.
Напомним, по мнению представителей "Градуса", перед банкротством "Родника" через АО "Актив" были выведены деньги для последующего перечисления ООО "ЭкоСтройРесурс" как в целях приобретения долей в уставном капитале, так и в целях пополнения оборотных средств.
Регоператор считает поведение "Градуса" недобросовестным, ведь его победа приведет к фактической остановке деятельности "ЭкоСтройРесурса". По данным компании, заявленная сумма в 3,26 млрд руб. равнозначна поступлениям от потребителей на расчетный счет за семь месяцев.
"Следовательно, в результате предоставления обеспечения по заявлению ООО "Градус",
Региональный оператор не сможет выплачивать работникам заработную плату, производить
расчеты по хозяйственной деятельности и рассчитываться с операторами по обращению с
ТКО, что, как следствие, приведет к приостановке всего цикла обращения с ТКО и подорвет
санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, что явно несоразмерно рискам самого
ООО "Градус", - аргументирует позицию "ЭкоСтройРесурс".
Арбитраж не нашел оснований для принятия встречного обеспечения, так как обеспечительные меры никем не были заявлены.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.