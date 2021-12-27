АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию нефтеперекачивающей станции (НПС) "Зензеватка" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Ольховском районе Волгоградской области.

Работы велись с декабря 2019 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Проект реализовывался при содействии технического заказчика ООО "Транснефть - ТСД".

На НПС построены новая операторная и площадка обслуживания фильтров — грязеуловителей (ФГУ). Монтаж трех новых фильтров — грязеуловителей (двух основных и одного резервного) был выполнен взамен прежних двух, выработавших свой нормативный срок. Обустроена система дренажных технологических трубопроводов. Установленные ФГУ предназначены для очистки нефти от механических примесей, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистрального трубопровода. Также на станции проложено 242 м новых технологических трубопроводов и более 52 км кабельных линий, смонтировано 430 м кабельных эстакад и 670 м тепловых сетей.

В целях соблюдения требований экологической безопасности на НПС построена сеть производственно-дождевой канализации, а также хозяйственно-питьевой водопровод. Проведено устройство подъездных дорог и благоустройство территории.

При реконструкции станции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности. Техническое подключение оборудования станции к МН Куйбышев — Тихорецк выполнено в ноябре 2021 года.

Реконструкция НПС "Зензеватка" позволила повысить безопасность, надежность и энергоэффективность производственного процесса, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк.

В настоящее время НПС "Зензеватка" работает в штатном режиме.