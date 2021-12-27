16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продукция Сызранского НПЗ - в числе лучших товаров России АО "Транснефть — Приволга" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке Сызранские нефтяники стали лидерами природоохранной деятельности в России НК "Новый поток": инновации позволяют сокращать сроки бурения АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию НПС "Зензеватка" в Волгоградской области

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" завершило реконструкцию нефтеперекачивающей станции (НПС) "Зензеватка" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Ольховском районе Волгоградской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы велись с декабря 2019 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Проект реализовывался при содействии технического заказчика ООО "Транснефть - ТСД".

На НПС построены новая операторная и площадка обслуживания фильтров — грязеуловителей (ФГУ). Монтаж трех новых фильтров — грязеуловителей (двух основных и одного резервного) был выполнен взамен прежних двух, выработавших свой нормативный срок. Обустроена система дренажных технологических трубопроводов. Установленные ФГУ предназначены для очистки нефти от механических примесей, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистрального трубопровода. Также на станции проложено 242 м новых технологических трубопроводов и более 52 км кабельных линий, смонтировано 430 м кабельных эстакад и 670 м тепловых сетей.

В целях соблюдения требований экологической безопасности на НПС построена сеть производственно-дождевой канализации, а также хозяйственно-питьевой водопровод. Проведено устройство подъездных дорог и благоустройство территории.

При реконструкции станции учтены все требования по обеспечению промышленной, экологической и пожарной безопасности. Техническое подключение оборудования станции к МН Куйбышев — Тихорецк выполнено в ноябре 2021 года.

Реконструкция НПС "Зензеватка" позволила повысить безопасность, надежность и энергоэффективность производственного процесса, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк.

В настоящее время НПС "Зензеватка" работает в штатном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2