Бизнесмен из Сызрани задолжал своим сотрудникам более 1,5 млн рублей

В Сызрани в отношении директора ООО возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с апреля 2021 г. руководитель предприятия не платил сотрудникам. В результате задолженность по зарплате составила более 1,5 млн рублей. При этом подозреваемый достоверно знал, что у организации есть средства для погашения этого долга.

Расследование уголовного дела продолжается.