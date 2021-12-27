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ВТБ определил график работы офисов в новогодние праздники

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года ВТБ установил график работы своих офисов в режиме праздничных дней. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут около 500 точек продаж банка. Также большинство операций в новогодние каникулы будет доступно клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать клиентов-физических лиц в новогодние праздники будут наиболее востребованные по статистике банка точки продаж. Максимальное число дежурных отделений будет открыто 4-6 и 8 января. 30 декабря офисы ВТБ будут работать в обычном режиме.

Значительное число операций в новогодние каникулы будет доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн. Все операции по вкладам, включая пополнение или частичное снятие средств пользователям мобильного приложения будут доступны, начиная с 4 января. При завершении срока действия вклада с 1 по 3 января клиент сможет закрыть его самостоятельно также с 4 января. С учетом каждого дополнительного дня действия вклада ВТБ начислит на него проценты.

При оплате по кредитам ВТБ с 1 по 9 января деньги будут списаны 10 января. В случае необходимости досрочного погашения ипотеки в декабре, заявку необходимо подать до 29 декабря с датой исполнения до 30 декабря 2021 года. Для досрочного погашения кредита в январе — до 29 декабря текущего года или с 3 января 2022 года.

Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме.

"Банковские услуги стали неотъемлемой частью жизни россиян не только в будние дни, но и в праздники. Для удобства наших клиентов в этом году в новогодние каникулы будут открыты около 500 офисов ВТБ. График работы точек продаж установлен с учетом прогнозируемого клиентопотока. Это позволит оперативно решить возникшие финансовые вопросы, несмотря на нерабочие дни. В офисах банка соблюдаются все санитарные требования, поэтому всех клиентов мы просим также сохранять социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты", — отметил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

Для дополнительной финансовой безопасности ВТБ накануне новогодних праздников рекомендует клиентам оформить страхование счетов и карт, которое рассчитано также и на случаи социальной инженерии.

Перечень дежурных офисов и режим обслуживания клиентов с 31 декабря по 9 января 2022 года, а также подробная информация о сроках подачи заявок на досрочное погашение кредитов, датах списания очередных платежей и сроках осуществления переводов в рублях и валюте в праздничные дни опубликован на сайте ВТБ.

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