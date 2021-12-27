Банк "Открытие": в ближайшие месяцы евро будет аутсайдером

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"На третьей неделе декабря курс доллара к рублю вернулся на уровни начала года (73,5 — 74 руб./долл.) после заметного укрепления в сентябре–октябре до уровня менее 70 руб./долл. Относительно евро рубль остается на уровне 83,1 — 83,4 руб./евро — вблизи минимумов июля 2020 г. Тем не менее по отношению к корзине валют развивающихся стран в декабре рубль укрепился в рамках 1 п. п. по отношению к уровню конца сентября и находится вблизи локальных минимумов августа 2020 г.

Бивалютная корзина в пятницу закрылась на уровне 78,1 рубля, хотя еще днем торговалась около 78,5 рублей — вблизи самого низкого уровня за последний месяц. Причиной ослабления стала очередная порция информации в отношении концентрации военной техники на границе с Украиной. Тем не менее на этой неделе в США и Европе проходят рождественские каникулы, поэтому можно рассчитывать, что новые подробности этой истории не будут фигурировать в заголовках информагентств. В таких условиях рубль продолжит укрепление под влиянием фундаментальных и сезонных факторов: высоких цен на энергоносители и спада импорта. Торговое сальдо находится на пиковых уровнях, его профицит в августе–сентябре 2021 г. с поправкой на интервенции Минфина почти в три раза превысил уровень июня-июля.

Рождественские праздники должны ограничить активность нерезидентов и отток капитала, который наблюдался в последние два месяца и сдерживал попытки укрепления рубля. Так, за октябрь–ноябрь отток средств нерезидентов составил $2,2 млрд. Он был вызван уходом инвесторов от риска в условиях возросшей неопределенности из-за нового штамма COVID-19, угрозой новых санкций, ожиданиями сворачивания программы QE ФРС, а также ростом инфляции.

В то же время потенциал укрепления рубля на этой неделе представляется достаточно ограниченным — порядка 1-1,5%. Таким образом, можно ожидать курса российской валюты на уровне около 72-73 к доллару и 82-83 — к евро. С большой вероятностью геополитическая напряженность станет для граждан поводом конвертировать в иностранную валюту часть предновогодних выплат.

Укрепление рубля может продолжиться и в первые недели нового года. В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и от спекулятивных операций. Традиционное снижение объемов импорта в начале года обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта. Объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, в течение 2022 г. будут только расти. Высокий уровень ставок должен препятствовать возможному оттоку капитала с развивающихся рынков.

Курс американской валюты в ближайшие месяцы будет зависеть от ожиданий начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Если такой цикл начнется, в ближайшие месяцы доллар может укрепиться до уровня 1,1 за евро при сохранении высоких темпов инфляции — однако темпы укрепления будут замедляться. Также в пользу доллара сыграют хорошие показатели экономики США, в частности, высокие темпы роста. Однако, если ФРС получит сигналы для ужесточения денежной политики, вполне вероятна коррекция доллара обратно до 1,15 за евро.

Евро с высокой вероятностью будет аутсайдером в связи с сохранением мягкой денежной политики и дальнейшим усугублением ситуации на газовом рынке. В странах Европы сохраняется высокий отбор природного газа (для этого времени года) на фоне минимальных за последние 10 лет запасов".