Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогодние праздники.

В новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта:

- до 1:00 - будет работать метро;

- до 3:00 - будут ходить трамваи, в том числе №№ 3, 11, 20, 22;

- до 3:00 - троллейбус №13;

- до 3:00 - автобусы №№ 1, 4, 5д, 34, 41, 48д, 80, 99, 207, 213, 217, 226, 261, 297.

Также в Рождественскую ночь из Покровского кафедрального собора, храма во имя Апостолов Петра и Павла, храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского собора по окончании праздничных богослужений 7 января к 2:00 будут предоставлены пять автобусов.