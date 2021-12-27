Самарцы пожаловались Александру Хинштейну на планы уплотнительной застройки на ул. Полевой

В понедельник, 27 декабря, депутат Госдумы Александр Хинштейн провел очередной прием граждан в Самаре. Один из рассмотренных вопросов касался высотной застройки внутри жилого квартала по ул. Полевой в Октябрьском районе Самары.
Обратившаяся к депутату жительница дома по ул. Ново-Садовой, 4 Светлана Беньковская рассказала, что о грядущем уплотнении территории их двора граждане узнали случайно. Между тем на кадастровой карте уже отмечен участок 63:01:0604003:1445 площадью более 24 соток с разрешенным использованием под высотную жилую застройку и коммунальное обслуживание. Согласно уже разработанному проекту здесь планируется разместить две 18- и 24-этажные свечки с трехуровневым подземным паркингом.3
Кто является бенефициаром застройки, заявителям неизвестно. По словам Беньковской, жильцов пятиэтажек, близлежащих к будущей высотке, пугает возможность просадки фундаментов их домов, перегрузка коммунальных сетей, а также грядущая утрата естественной освещенности их квартир при реализации этого проекта. И поэтому они категорически против такой новостройки.
"Откровенно говоря, тот эскиз, который мне показали жители, вызывает у меня большое недоумение, — заявил депутат Хинштейн. — Да, у нас Полевая уже не входит в черту исторического поселения, но это все равно старый центр города. И появление там новых высоток будет встречено, я уверен, большинством негативно. По крайней мере, я вместе с жителями это воспринимаю ровно так. Кроме того, с точки зрения технической я не понимаю, как можно во двор, где отсутствуют проезды, кроме как арочные, завезти строительную технику, как можно там начинать строительство".
По словам депутата, им будут инициированы все необходимые проверки — и по линии прокуратуры, и по линии Госстройнадзора, и по линии МЧС, потому что очевидно пожарный проезд там не может быть организован. Он как депутат от этой территории также пообещал сделать все, чтобы стройки не было.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!