Самарцы пожаловались Александру Хинштейну на планы уплотнительной застройки на ул. Полевой

В понедельник, 27 декабря, депутат Госдумы Александр Хинштейн провел очередной прием граждан в Самаре. Один из рассмотренных вопросов касался высотной застройки внутри жилого квартала по ул. Полевой в Октябрьском районе Самары.

Обратившаяся к депутату жительница дома по ул. Ново-Садовой, 4 Светлана Беньковская рассказала, что о грядущем уплотнении территории их двора граждане узнали случайно. Между тем на кадастровой карте уже отмечен участок 63:01:0604003:1445 площадью более 24 соток с разрешенным использованием под высотную жилую застройку и коммунальное обслуживание. Согласно уже разработанному проекту здесь планируется разместить две 18- и 24-этажные свечки с трехуровневым подземным паркингом.3

Кто является бенефициаром застройки, заявителям неизвестно. По словам Беньковской, жильцов пятиэтажек, близлежащих к будущей высотке, пугает возможность просадки фундаментов их домов, перегрузка коммунальных сетей, а также грядущая утрата естественной освещенности их квартир при реализации этого проекта. И поэтому они категорически против такой новостройки.

"Откровенно говоря, тот эскиз, который мне показали жители, вызывает у меня большое недоумение, — заявил депутат Хинштейн. — Да, у нас Полевая уже не входит в черту исторического поселения, но это все равно старый центр города. И появление там новых высоток будет встречено, я уверен, большинством негативно. По крайней мере, я вместе с жителями это воспринимаю ровно так. Кроме того, с точки зрения технической я не понимаю, как можно во двор, где отсутствуют проезды, кроме как арочные, завезти строительную технику, как можно там начинать строительство".

По словам депутата, им будут инициированы все необходимые проверки — и по линии прокуратуры, и по линии Госстройнадзора, и по линии МЧС, потому что очевидно пожарный проезд там не может быть организован. Он как депутат от этой территории также пообещал сделать все, чтобы стройки не было.