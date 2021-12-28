ВТБ запустил сервис подбора депозитов для бизнеса

ВТБ запустил онлайн-сервис по подбору депозитов для клиентов среднего и малого бизнеса. На сайте банка предприниматели могут выбрать лучшее предложение для размещения средств под потребности своего бизнеса.
Новый сервис позволяет клиентам наиболее выгодно вложить и распределить свободные средства для получения дополнительного дохода. Пользователь в режиме онлайн выбирает валюту, сумму, срок вложений, дополнительные условия и получает оптимальное предложение из линейки депозитов ВТБ для бизнеса с подробной информацией о доходности и других параметрах.
Сервис доступен на сайте банка в разделе "Депозиты для бизнеса". Если у клиента уже есть расчетный счет в ВТБ, то после подбора оптимального для себя депозитного продукта он может сразу же оформить его в интернет-банке. Средства будут перечислены на депозит автоматически с указанного в заявлении расчетного счета. Новому клиенту необходимо оставить заявку на сайте, после чего сотрудник банка свяжется с ним для оформления продукта.
"Депозитные продукты ВТБ для бизнеса предоставляют предпринимателям возможность гибко распоряжаться временно свободными денежными средствами, получая дополнительный доход. Клиентам требуется время на изучение подробной информации о предложениях банка и выбора оптимального варианта для открытия депозита. Новый онлайн-сервис позволяет сделать это максимально просто в несколько кликов как по набору параметров, так и по принципу распределения корзины средств", − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
Линейка депозитов ВТБ для предпринимателей сегодня включает семь предложений c различными условиями управления средствами, ставками и сроками размещения. "Универсальный" позволяет клиентам выбрать периодичность выплаты процентов и досрочно расторгнуть сделку. "Фиксированный" предусматривает досрочное расторжение по фиксированной ставке. "Гибкий" депозит опционален в части пополнения и частичного снятия средств, "Овернайт" подходит для размещения на один рабочий день. "Авансовый" депозит предусматривает выплату процентов в начале срока, а "Залоговый" выступает в роли обеспечения по кредитам и гарантиям. Клиенты также могут получать доход по неснижаемым остаткам на расчетном или специальном счетах.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.