Банк "Открытие": в следующем году доллар имеет все шансы на укрепление

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":
"Во второй половине этого года доллар США продемонстрировал уверенное восстановление, практически вернувшись к докризисным уровням по отношению к основным валютам развитых стран, включая единую европейскую валюту. Ослабление доллара во время пандемии оказалось временным и было вызвано тем, что американская финансовая система выступала донором ликвидности не только для внутреннего рынка, но и для всей мировой экономики, что позволило ей быстро преодолеть последствия падения в 2020 году. Ожидания постепенного сокращения стимулирующих мер на фоне уверенного восстановления американской экономики способствовали укреплению доллара.
В ближайшие месяцы динамика доллара будет определяться ожиданиями в отношении начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. С высокой вероятностью в этот период можно ожидать сохранения тренда на укрепление доллара до уровня 1,1 за евро в условиях продолжения высоких темпов инфляции и ожидания начала цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Хотя темпы этого укрепления, вероятно, замедлятся. Дополнительно укреплению доллара будет способствовать и то, что экономика США сейчас находится в очень хорошей форме, демонстрирует высокие темпы роста и представляет собой привлекательный для инвестиций рынок. Также в 2022 г. можно ожидать постепенного возвращения спроса на услуги к докризисному уровню, что приведет к сокращению спроса на импортные потребительские товары и улучшению торгового баланса США. Впрочем, если под влиянием каких-либо факторов ожидания рынка по росту ставки ФРС вновь скорректируются в пользу более осторожной траектории, исключать коррекцию доллара в обратном направлении до уровня 1,15 за евро также нельзя.
При этом доллар остается валютой №1, и даже в долгосрочной перспективе сложно ожидать, что это изменится. Такой статус - следствие доверия миллионов инвесторов по всему миру. Именно развитые страны обладают накопленными сбережениями и служат мировым источником инвестиций, поэтому валютами сбережения остаются именно валюты этих стран. Это обеспечивает доллару США и единой европейской валюте их высокий статус. Для создания такого доверия инвесторы должны быть уверены в прозрачности и независимости центрального банка, эмитирующего валюту, а также в транспарентности финансовой системы страны-эмитента, ее экономической статистики и политики. Кроме того, важным фактором служит гарантия прав инвесторов со стороны независимой судебной системы. И даже китайский юань, несмотря на размеры экономики КНР, не обладает такими признаками".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.